Nguyên nhân UAV Akinci Thổ Nhĩ Kỳ liên tiếp bắn hạ CH-95 Trung Quốc

Tại Sudan, cuộc giao tranh giữa Lực lượng Phản ứng Nhanh (RFS) và Quân đội Quốc gia Sudan vẫn diễn ra căng thẳng, cả hai bên đều tích cực sử dụng các loại máy bay không người lái tấn công - trinh sát tầm trung và hạng nặng khác nhau, bao gồm Akinci và CH-95.

Đáng chú ý là trong vài tháng gần đây, hình ảnh và video ghi lại việc UAV CH-95 do Trung Quốc chế tạo bị bắn hạ đã trở nên rất phổ biến. Hơn nữa trong hầu hết các trường hợp, chúng đều bị tiêu diệt bởi chiếc Bayraktar Akinci do Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo.

Thống kê chỉ rõ UAV CH-95 chưa từng bắn hạ một chiếc Akinci nào, trong khi ở chiều ngược lại, Akinci đã bắn hạ khoảng 6 - 8 chiếc CH-95, từ đó phát sinh câu hỏi tại sao Akinci lại thường xuyên bắn hạ CH-95 mà hầu như không gặp trở ngại nào?

Có một lời giải thích khá đơn giản cho thắc mắc này, đó là theo thông tin từ nhà sản xuất, CH-95 không có trong kho vũ khí trang bị của mình các phương tiện để tiêu diệt mục tiêu trên không. Ngoài ra nó cũng thiếu khí tài chuyên dụng để phát hiện mối nguy cơ.

Trong khi đó ở chiều ngược lại, máy bay không người lái Akinci sở hữu một kho vũ khí đa dạng, từ bom rơi tự do, bom dẫn đường, cho đến tên lửa không đối đất và không đối không.

Không chỉ có vậy, chiếc Akinci còn được trang bị trạm radar với ăng ten mảng pha quét chủ động (AESA) tinh vi, cho phép nó phát hiện không chỉ các mục tiêu trên mặt đất và trên biển mà còn cả đối tượng trên không.

Điều này đã giúp ích rất nhiều cho chiếc Akinci trong việc phát hiện và tiêu diệt CH-95 cũng như các loại máy bay không người lái khác trên chiến trường Sudan.

Với những khí tài tinh vi và kho vũ khí đồ sộ, chiếc Akinci ngoài khả năng tấn công các mục tiêu mặt đất thì nó còn có thể tiêu diệt hiệu quả mục tiêu trên không, hoạt động như một tiêm kích không người lái.

Do vậy chiếc Akinci thường được Quân đội Sudan sử dụng khi nhận thấy rõ cả hai bên trong cuộc xung đột đều có khả năng phòng không khá hạn chế và thiếu máy bay chiến đấu chuyên dụng.

Tuy nhiên sẽ là sai lầm nếu so sánh Akinci và CH-95, vì chúng là những máy bay không người lái thuộc các phân khúc khác nhau. Ví dụ chiếc Akinci có trọng lượng cất cánh tối đa lên đến 6 tấn, trong đó 1,5 tấn dành cho tải trọng.

Trong khi đó CH-95 có tổng khối lượng chỉ 1 tấn và mang tải trọng tối đa 250 kg. Điều này nghĩa là tình hình ở Sudan chưa cho thấy sự vượt trội hoàn toàn của công nghệ UAV Thổ Nhĩ Kỳ so với Trung Quốc.

Đây là điều dễ hiểu bởi vì những chiếc CH-95 nhỏ bé không có khả năng tự vệ trước Akinci hạng nặng, điều này giải thích vì sao ưu thế áp đảo thuộc về chiếc UAV do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất.

Chúng ta cần lưu ý thêm, máy bay không người lái Akinci thực tế đang được cả hai phe trong cuộc xung đột ở Sudan sử dụng, vì Thổ Nhĩ Kỳ, dù gián tiếp, vẫn cung cấp vũ khí cho cả hai bên.