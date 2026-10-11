Dự báo thời tiết ngày 11/10

Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; nhiệt độ phổ biến khoảng 29-33 độ C; vùng núi sáng sớm và đêm trời mát. Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng một số nơi từ Trung Trung Bộ đến Đà Nẵng có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối có mưa rào và dông, có nơi mưa to.

Tại Lào Cai, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; nhiệt độ phổ biến khoảng 21-32 độ C; vùng núi cao trời mát, sáng sớm và đêm se lạnh.