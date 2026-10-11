Campuchia không khoan nhượng với cờ bạc trực tuyến và lừa đảo qua mạng

Các thiết bị điện công suất lớn như ổ cắm, dây điện và bộ ổn áp hiện đại phục vụ việc lừa đảo trực tuyến. Ảnh: Sơn Hên/PV TTXVN tại Campuchia

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Ban Thư ký Ủy ban Phòng chống lừa đảo trực tuyến (CCOS) của Campuchia đã phối hợp với Ủy ban Quản lý cờ bạc thương mại Campuchia (CGMC) tổ chức cuộc họp nhằm triển khai các biện pháp đấu tranh với những hoạt động phi pháp tại 16 tỉnh có sòng bạc được cấp phép.

Tham dự cuộc họp có các quan chức cấp cao và đại diện Bộ Lao động và Đào tạo nghề, Tổng cục Cảnh sát Quốc gia, Tổng cục Di trú, các đơn vị chỉ huy thống nhất thuộc chính quyền cấp tỉnh và văn phòng công tố các địa phương.

Tại cuộc họp, các cơ quan chức năng xác định 2 nhiệm vụ trọng tâm, gồm thực thi nghiêm lệnh cấm mọi hoạt động cờ bạc trực tuyến trong khuôn viên sòng bạc và thành lập các tổ công tác liên ngành tiến hành thanh tra từ tháng 10/2026, qua đó ngăn chặn hoạt động cá cược trực tuyến bất hợp pháp.

Bộ trưởng Cấp cao Santibindit Chhay Sinarith, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng Ban Thư ký CCOS, đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan thực thi pháp luật và chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống lừa đảo qua mạng. Ông cho biết những nỗ lực của Campuchia đã được ghi nhận tại hội nghị cấp cao quốc tế về phòng, chống lừa đảo trực tuyến diễn ra ở Phnom Penh ngày 23 - 24/9 vừa qua. Tại hội nghị, gần 30 quốc gia và tổ chức quốc tế đã thông qua “Tuyên bố Phnom Penh” gồm 11 điểm nhằm tăng cường hợp tác đấu tranh với tội phạm mạng xuyên quốc gia.

Ông Chhay Sinarith nhấn mạnh Campuchia sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực thi pháp luật, không giảm cường độ đấu tranh với các loại tội phạm này. Chính phủ Campuchia sẽ áp dụng các biện pháp cứng rắn đối với mọi địa điểm có liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến. Ông cũng khẳng định Ban Thư ký CCOS sẵn sàng tăng cường hợp tác song phương và quốc tế nhằm triệt phá các đường dây tội phạm mạng, đồng thời kêu gọi các cơ quan hành chính và lực lượng cảnh sát liên quan phối hợp chặt chẽ trong các đợt thanh tra sắp tới để bảo đảm hiệu quả thực thi.

Trong khi đó, Tổng Thư ký CGMC Yeth Vinel cho biết các đợt thanh tra phối hợp trên toàn quốc sẽ nhằm bảo đảm các sòng bạc tuân thủ nghiêm các điều kiện trong giấy phép hoạt động.