Malaysia rót mạnh ngân sách cho du lịch, chuẩn bị đón làn sóng khách mới

Ga Bukit Chagar tại Johor Bahru là điểm dừng của tuyến đường sắt kết nối nhanh (RTS Link) giữa Malaysia và Singapore, dự kiến khai thác từ tháng 2/2027. (Nguồn: The Straits Times)

Theo kế hoạch do Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Malaysia Anwar Ibrahim công bố, Malaysia dành 935 triệu Ringgit (khoảng 293 triệu USD) cho du lịch, tăng 32,6% so với năm 2026.

Chiến dịch “Thăm Malaysia 2026” cũng được kéo dài sang năm 2027, sau khi nước này đón kỷ lục 42,2 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025.

Để tăng sức hút, Malaysia sẽ khôi phục thêm các công trình di sản tại Kuala Lumpur và xây dựng 22 km lối đi bộ có mái che kết nối các điểm tham quan.

Nước này cũng nâng mức mua hàng miễn thuế tại Langkawi và Labuan lên 10.000 Ringgit đối với du khách lưu trú ít nhất 48 giờ.

Sau khi được trùng tu và mở cửa trở lại vào tháng Hai, tòa nhà Sultan Abdul Samad đã đón khoảng 500.000 lượt khách trong và ngoài nước.

Bên cạnh du lịch, Malaysia ưu tiên giải quyết tình trạng ùn tắc tại bang Johor trước khi tuyến đường sắt kết nối nhanh với Singapore dự kiến đi vào hoạt động vào tháng 2/2027.

Chính phủ xác định hệ thống giao thông nhanh tự động trên cao (e-ART), tăng tuyến xe buýt, nâng tần suất tàu KTM Komuter và mở rộng dịch vụ xe đưa đón chung là những giải pháp hỗ trợ hành khách di chuyển từ ga Bukit Chagar đến các khu vực khác.

Ngân sách dành cho Cơ quan Kiểm soát và Bảo vệ biên giới Malaysia cũng tăng từ 37 triệu Ringgit lên 490 triệu Ringgit nhằm chuẩn bị cho lưu lượng người và hàng hóa gia tăng.

Trong khi đó, Đặc khu kinh tế Johor - Singapore (JS-SEZ) tiếp tục là trọng tâm trong kế hoạch thu hút đầu tư xuyên biên giới.

Theo Thủ tướng Anwar Ibrahim, khu vực này đã ghi nhận 132 tỷ Ringgit vốn đầu tư từ năm 2025 đến tháng 6/2026.

Kế hoạch tổng thể của đặc khu dự kiến được hai nước công bố vào cuối năm 2026, tạo cơ sở thúc đẩy lưu thông hàng hóa, đi lại và hợp tác kinh tế giữa Johor với Singapore.

(theo The Straits Times)