Truyền thông Campuchia phản ánh đậm nét về chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Thông tấn xã Campuchia (AKP) đăng tải toàn văn thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia, trong đó nhấn mạnh các kết quả nổi bật trong chuyến thăm xứ sở Chùa Tháp của Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia khẳng định, chuyến thăm nhằm củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Campuchia. Hai bên nhất trí duy trì trao đổi cấp cao, tăng cường hợp tác chính trị, quốc phòng, an ninh và phối hợp đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, trong đó có lừa đảo trực tuyến; đồng thời thúc đẩy giải quyết các vấn đề biên giới trên cơ sở kết quả làm việc của Ủy ban liên hợp biên giới hai nước.

Toàn văn thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia. (Ảnh chụp màn hình)

Hai Thủ tướng đã nhất trí thúc đẩy thương mại song phương hướng tới mục tiêu 20 tỷ USD trong những năm tới, tạo thuận lợi cho đầu tư và thương mại qua biên giới. Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia cũng đề cập tới các cam kết mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực như giáo dục, đào tạo, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, an ninh mạng và trí tuệ nhân tạo; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch, năng lượng, nông nghiệp, chế biến nông sản và kinh tế số. Hai bên đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, thương mại, an ninh và phòng, chống ma túy, cùng một số nội dung hợp tác khác.

Về đối ngoại, hai bên cam kết tiếp tục ủng hộ và phối hợp tại các diễn đàn khu vực, quốc tế. Việt Nam tái khẳng định ủng hộ Campuchia tổ chức Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh vào tháng 11/2026. Việt Nam và Campuchia quyết tâm duy trì quan hệ ổn định, bền chặt và phát triển thực chất, trong bối cảnh hai nước chuẩn bị kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027.

Cổng thông tin điện tử của Đảng Nhân dân Campuchia đưa tin về cuộc hội kiến giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. (Ảnh chụp màn hình)

Cổng thông tin điện tử của Đảng Nhân dân Campuchia đưa tin cùng nhiều hình ảnh về cuộc hội kiến giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. Hai bên khẳng định quan hệ Việt Nam-Campuchia có ý nghĩa quan trọng đối với sự ổn định và phát triển của mỗi nước, trong đó quan hệ giữa hai Đảng là nền tảng chính trị định hướng hợp tác song phương. Việt Nam và Campuchia mong muốn thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh, thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng biên giới, tăng cường giao lưu nhân dân. Hai nhà lãnh đạo cam kết đẩy mạnh giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống hữu nghị, phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia vào năm 2027.

Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin Campuchia tóm lược các nội dung chính trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh chụp màn hình)

Trong khi đó, Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin Campuchia đăng tải tóm lược nội dung cuộc gặp tại Cung Hòa Bình ở Thủ đô Phnom Penh giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Tại hội đàm song phương, hai người đứng đầu Chính phủ hai nước đã trao đổi về các định hướng thúc đẩy quan hệ và hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia. Hai Thủ tướng chứng kiến lễ trao 6 văn kiện hợp tác song phương liên quan phòng, chống ma túy, giáo dục, bảo tồn và phát huy giá trị Tượng đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam, an ninh và thương mại.

Bài viết “Thủ tướng Việt Nam kết thúc chuyến thăm chính thức Campuchia với các thỏa thuận thương mại và an ninh quan trọng” đăng trên Khmer Times. (Ảnh chụp màn hình)

Theo tờ Khmer Times, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng góp phần củng cố lòng tin chính trị, thúc đẩy hội nhập kinh tế và mở rộng hợp tác giữa hai nước, hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia vào năm 2027. Bài viết có nhan đề “Thủ tướng Việt Nam kết thúc chuyến thăm chính thức Campuchia với các thỏa thuận thương mại và an ninh quan trọng” nhắc lại 6 văn kiện hợp tác được trao sau cuộc hội đàm giữa hai Thủ tướng, cũng như 5 thỏa thuận hợp tác được các cơ quan, doanh nghiệp hai nước trao đổi trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia 2026.

Trang Cambodianess đăng tải bài viết “Campuchia và Việt Nam tăng cường quan hệ với 6 thỏa thuận, tái khẳng định mục tiêu thương mại 20 tỷ USD”. (Ảnh chụp màn hình)

Trang Cambodianess đăng bài viết về cuộc gặp giữa hai người đứng đầu Chính phủ hai nước với nhan đề “Campuchia và Việt Nam tăng cường quan hệ với 6 thỏa thuận, tái khẳng định mục tiêu thương mại 20 tỷ USD”. Hai Thủ tướng nhất trí mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, thúc đẩy giao lưu nhân dân và thanh niên, đồng thời hướng tới nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD trong những năm tới. Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia 2026, hai bên mong muốn kêu gọi tăng cường hợp tác, trong đó Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh tiềm năng phát triển hợp tác thương mại, đầu tư và du lịch giữa hai quốc gia.

Cambodianess dẫn số liệu được cung cấp bởi Tổng cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt của Campuchia, theo đó, trong 8 tháng đầu năm 2026, Campuchia đã xuất khẩu hàng hóa trị giá gần 3 tỷ USD sang Việt Nam, tăng 7,6%. Ở chiều ngược lại, Việt Nam đã xuất khẩu hàng hóa trị giá 3 tỷ USD sang Campuchia, tăng 6,4%.

Bài viết cũng điểm lại một số hoạt động của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại Campuchia như gặp gỡ đại diện thanh niên ưu tú của Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia; thăm, làm việc tại dự án Angkor Milk của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk); gặp gỡ đại diện cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia và cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia.

Bài báo "Thủ tướng Hun Manet kêu gọi doanh nghiệp Campuchia và Việt Nam chuyển hóa các cuộc trao đổi thành hoạt động đầu tư cụ thể" đăng trên Fresh News. (Ảnh chụp màn hình)

Theo Fresh News, tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia 2026, Thủ tướng Hun Manet kêu gọi doanh nghiệp hai nước chuyển các cuộc trao đổi thành quan hệ đối tác, thỏa thuận và dự án đầu tư cụ thể từ năm 2027 trở đi. Thủ tướng Campuchia khuyến khích doanh nghiệp mở rộng hợp tác từ thương mại truyền thống sang đầu tư chung, sản xuất, chế biến và tham gia các chuỗi cung ứng khu vực, qua đó gia tăng giá trị kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh. Fresh News dẫn số liệu của Hội đồng Phát triển Campuchia, từ năm 1994 đến tháng 9/2026, Campuchia ghi nhận 107 dự án đầu tư của Việt Nam, với tổng vốn khoảng 3,6 tỷ USD.