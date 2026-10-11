Làng chài Bãi Xép 'khát' nước sạch, một giếng gánh hàng chục máy bơm

Làng chài Bãi Xép thiếu nước sinh hoạt, mỗi giếng có hàng chục máy bơm.

Một giếng nước, gần 20 máy bơm

Cách trung tâm Quy Nhơn khoảng 10km về phía Nam, làng chài Bãi Xép (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) có khoảng 200 hộ dân với 900 nhân khẩu. Cuộc sống của người dân những năm gần đây từng bước khởi sắc, nhất là khi du lịch cộng đồng phát triển. Thế nhưng, đằng sau sự đổi thay ấy, tình trạng thiếu nước sinh hoạt vẫn là nỗi lo kéo dài, đặc biệt vào mùa khô.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Lan (41 tuổi) cho biết, cả làng có khoảng 10 giếng nước cộng đồng và cá nhân. Do sát biển, việc đào giếng gặp nhiều khó khăn vì nguồn nước dễ bị nhiễm mặn. Số giếng ít ỏi trở thành nguồn cung chủ yếu cho nhiều gia đình, trong khi lượng nước ngày càng khó đáp ứng nhu cầu sinh hoạt.

"Người dân thường xuyên sử dụng giếng ở giữa làng (sâu khoảng 10m) nhưng có gần 20 máy bơm hoạt động. Mùa khô, nước càng khan hiếm, máy bơm hoạt động hết công suất cũng chẳng được bao nhiêu”, chị Lan chia sẻ.

Một giếng nước phải phục vụ hàng chục hộ khiến việc lấy nước trở thành câu chuyện tính toán từng ngày. Người dân phải tranh thủ bơm nước khi giếng còn nước, tự sắp xếp thời gian để tránh chờ đợi quá lâu.

Gia đình ông Lê Triết Đại Dũng (53 tuổi) có 4 người, mỗi tuần bơm nước từ giếng chung khoảng 2-3 lần. Có hôm nước xuống thấp, ông phải chờ vài tiếng mới lấy đủ lượng nước cần thiết. Vào mùa hè, nhiều người phải đợi đến tận khuya mới đến lượt bơm.

Gia đình ông Dũng còn kinh doanh hải sản nên nhu cầu sử dụng nước lớn hơn những hộ thông thường. Nguồn nước từ giếng chung không đủ phục vụ sinh hoạt và việc buôn bán, ông phải mua thêm nước từ đường ống dẫn trên núi xuống với giá 13.000 đồng/m3.

Chờ nguồn nước sạch đến với làng chài

Làng chài Bãi Xép có khoảng 200 hộ với 900 nhân khẩu.

Theo ông Trần Văn Lợi (56 tuổi), những năm gần đây, nhờ du lịch cộng đồng phát triển, đời sống kinh tế của người dân Bãi Xép từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, hạ tầng cấp nước chưa đáp ứng nhu cầu vẫn là vấn đề tồn tại, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân và hoạt động du lịch tại địa phương.

Khi lượng khách và nhu cầu sử dụng nước tăng, áp lực lên nguồn nước vốn hạn chế ngày càng lớn. Trong khi đó, người dân vẫn chủ yếu dựa vào các giếng nhỏ, tự xoay xở bằng cách thay phiên bơm nước hoặc tìm mua từ những nguồn khác.

Bà Nguyễn Thị Bích Hoa, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nam, cho biết, trước đó, Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài chính, UBND phường và Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định xây dựng phương án cấp nước cho khu vực Bãi Xép cùng các điểm du lịch dọc tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu thuộc địa bàn phường.

Công trình dự kiến xây dựng một trạm bơm tăng áp công suất 500m3/ngày đêm và hệ thống đường ống dẫn nước đến khu dân cư, các điểm du lịch, với tổng mức đầu tư khoảng 21 tỷ đồng. Tuy nhiên, địa phương chưa bảo đảm nguồn lực và nhân lực để triển khai công trình.

Trước nhu cầu cấp thiết của người dân, đầu tháng 9, sau đề xuất của UBND phường, UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Xây dựng lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình cấp nước sạch cho khu phố 16 và các điểm du lịch. Đồng thời giao Sở Tài chính đề xuất nguồn vốn thực hiện.