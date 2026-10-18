Đổi mới sáng tạo vì dân sinh

Hà Nội là địa phương có tiềm lực chất xám hàng đầu cả nước. Thành phố tập trung nhiều trường đại học, viện nghiên cứu cùng đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành. Do đó, đối với Hà Nội, thước đo cho đổi mới sáng tạo không thể chỉ dừng lại ở những điểm số trên bảng xếp hạng, mà phải thể hiện bằng những giải pháp hiệu quả trước các bài toán dân sinh, như ùn tắc giao thông, ngập úng đô thị, ô nhiễm môi trường...

Công bố Top 5 địa phương dẫn đầu về Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2026. Theo đó, TP Hà Nội tiếp tục xếp thứ nhất. Ảnh: qdnd.vn

Ngay trong lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính, nếu người dân còn gặp khó khăn khi tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, hay như việc tự số hóa hồ sơ, giấy tờ cá nhân nếu vẫn còn là rào cản đối với người yếu thế... thì quy trình chuyển đổi số chưa thể coi là hoàn thiện, cần được rà soát và điều chỉnh kịp thời.

Với vị thế tiên phong, yêu cầu đặt ra với Hà Nội là phải chuyển hóa các chỉ số sáng tạo thành những công cụ hữu ích giúp người dân cảm thấy thuận tiện hơn trong đời sống thường ngày. Hoạt động đổi mới sáng tạo cần được ứng dụng một cách linh hoạt, sát với thực tiễn và đặc thù từng địa bàn. Tránh lạm dụng chuyển đổi số hoặc triển khai một cách máy móc, cứng nhắc vì mỗi vùng miền có điều kiện tiếp cận về công nghệ khác nhau. Công tác hỗ trợ và hướng dẫn người dân tham gia chuyển đổi số cần kết hợp song song giữa công nghệ và sự trợ giúp của đội ngũ cán bộ cơ sở cũng như các tổ công nghệ số cộng đồng. Có như vậy, đổi mới sáng tạo mới có thể đi vào đời sống dân sinh một cách hữu ích.