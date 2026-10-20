Elon Musk tuyên bố trên mạng xã hội X: tặng mỗi trẻ em Mỹ một cổ phiếu SpaceX

Biểu tượng của Tập đoàn SpaceX tại cổng vào trung tâm vũ trụ Brownsville ở Texas (Mỹ). Ảnh: TTXVN

Nếu triển khai trên toàn quốc, chương trình có thể phân phối khoảng 72–73 triệu cổ phiếu, với tổng giá trị ước tính 10,5 tỷ USD.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, CEO SpaceX cho biết đây sẽ là đợt đầu tiên trong nhiều đợt tặng cổ phiếu mà ông dự định thực hiện. Tuy nhiên, ông chưa công bố điều kiện thụ hưởng, phương thức chuyển giao hay thời điểm triển khai cụ thể.

Theo số liệu được dẫn trong thông tin công bố, Mỹ có khoảng 72–73 triệu trẻ em dưới 18 tuổi. Với mức giá 146,03 USD/cổ phiếu vào phiên giao dịch ngày 16/10, tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phân phối có thể đạt khoảng 10,5 tỷ USD. Giá trị thực tế sẽ phụ thuộc vào giá cổ phiếu tại thời điểm chuyển giao.

Hiện chưa rõ chương trình sẽ áp dụng cho tất cả trẻ em dưới 18 tuổi đang sinh sống tại Mỹ hay chỉ dành cho công dân Mỹ. Việc sử dụng hệ thống tài khoản đầu tư Trump Accounts dành cho trẻ em cũng chưa được xác nhận.

Tuyên bố của ông Musk được đưa ra khoảng 12 giờ sau khi công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic công bố kế hoạch dành ít nhất 5% cổ phần cho một quỹ phục vụ lợi ích công cộng.

Nếu được thực hiện, sáng kiến của Musk sẽ là một chương trình chuyển giao tài sản cá nhân có quy mô lớn. Tuy nhiên, kế hoạch hiện mới dừng ở tuyên bố ban đầu và còn phụ thuộc vào các điều kiện pháp lý, thuế cũng như cơ chế phân phối cụ thể.