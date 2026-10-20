Bệnh viện Sản-Nhi Cà Mau trở thành bệnh viện chuyên khoa hạng I

Quang cảnh lễ công bố quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận bệnh viện hạng I đối với Bệnh viện Sản-Nhi Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Để đạt được tiêu chuẩn bệnh viện hạng I, thời gian qua, tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Sản-Nhi Cà Mau đã không ngừng đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng chuyên môn và phát triển kỹ thuật điều trị chuyên sâu.

Bệnh viện hiện sở hữu nguồn nhân lực chất lượng cao với hơn 580 viên chức, người lao động. Trong tổng số 130 Bác sĩ đang công tác tại bệnh viện thì có đến 20 Bác sĩ CKII, 53 Bác sĩ CKI và 2 Thạc sĩ.

Các đại biểu tham dự lễ công bố của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận bệnh viện hạng I đối với Bệnh viện Sản-Nhi Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Trong 9 tháng đầu năm 2026, bệnh viện đã tiếp nhận hơn 227.500 lượt khám (đạt hơn 101% kế hoạch), điều trị nội trú cho hơn 21.200 lượt bệnh nhân và thực hiện thành công 3.706 ca phẫu thuật.

Không dừng lại ở các kỹ thuật chuyên sâu về sản khoa, nhi khoa, ngoại nhi và hồi sức sơ sinh, bệnh viện còn làm chủ nhiều kỹ thuật phức tạp từ các bệnh viện tuyến cuối tại Thành phố Hồ Chí Minh chuyển giao.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân (bìa trái) trao Quyết định công bố xếp hạng Bệnh viện hạng I cho Ban Giám đốc Bệnh viện Sản-Nhi Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Đặc biệt, công tác chuyển đổi số được triển khai mạnh mẽ với 100% khoa nội trú áp dụng bệnh án điện tử toàn trình, kê đơn thuốc điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt, mang lại sự tiện lợi, an toàn tối đa cho người bệnh.

Theo Bác sĩ CKII Trương Minh Kiển, Giám đốc Bệnh viện Sản-Nhi Cà Mau,việc được công nhận Bệnh viện hạng I là niềm tự hào to lớn, cũng là quả ngọt từ sự cống hiến bền bỉ của nhiều thế hệ y, bác sĩ.

“Tập thể bệnh viện cam kết sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, hướng tới phát triển bệnh viện ngày càng hiện đại; không ngừng nâng cao chất lượng điều trị và thái độ phục vụ để Bệnh viện Sản-Nhi Cà Mau mãi là điểm tựa niềm tin vững chắc cho phụ nữ và trẻ em tỉnh nhà”, Bác sĩ CKII Trương Minh Kiển cam kết và hứa hẹn tại lễ công bố.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân phát biểu tại lễ công bố. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Tại buổi lễ công bố, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân ghi nhận, biểu dương những bước tiến vượt bậc của Bệnh viện Sản-Nhi Cà Mau, đồng thời nhấn mạnh: “Tiêu chuẩn Bệnh viện hạng I vừa là sự ghi nhận vẻ vang, vừa đặt ra trách nhiệm nặng nề hơn về năng lực quản trị và chất lượng chuyên môn. Bệnh viện cần lấy an toàn người bệnh làm ưu tiên hàng đầu, tập trung phát triển các lĩnh vực chuyên sâu như sản khoa nguy cơ cao, hồi sức nhi-sơ sinh và ngoại nhi. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, giữ vững y đức, lấy sự hài lòng và an toàn của người bệnh làm thước đo giá trị cốt lõi cho mọi hoạt động”.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Cà Mau cũng đồng thời yêu cầu bệnh viện phối hợp chặt với Sở Y tế khẩn trương hoàn thiện Đề án phát triển chuyên sâu giai đoạn 2026-2030; tăng cường liên kết đào tạo với Bệnh viện Hùng Vương và các bệnh viện nhi tuyến cuối tại Thành phố Hồ Chí Minh trong đào tạo, chuyển giao kỹ thuật.