Doanh nhân Đất Tổ thi đua đổi mới phát triển

Đổi mới để tạo sức bật

Sau hợp nhất, không gian phát triển mở rộng tạo thêm cơ hội nhưng cũng đặt cộng đồng doanh nghiệp trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ hơn. Từ tổ chức sản xuất, quản trị đến công nghệ, thị trường và nhân lực, doanh nghiệp đang từng bước thay đổi để thích ứng với môi trường cạnh tranh ngày càng cao.

9 tháng năm 2026, GRDP của tỉnh ước tăng 10,01% so cùng kỳ năm 2025; trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 13,48%, dịch vụ tăng 8,66%, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,61%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 21,52%, riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 22,32%. Tổng vốn đầu tư thực hiện đạt khoảng 118,4 nghìn tỷ đồng, tăng 15,8%. Những kết quả này cho thấy, khu vực sản xuất, kinh doanh tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong tạo động lực tăng trưởng.

Công ty TNHH Công nghệ Cosmos 1 ứng dụng công nghệ cao vào dây chuyền sản xuất chế tạo, thân thiện với môi trường.

Đổi mới công nghệ đang trở thành giải pháp quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, giảm chi phí và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Với 67 năm hoạt động, Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu trong đổi mới công nghệ, thiết bị và phương thức quản trị.

Theo ông Văn Đình Hoan - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì, giai đoạn 2020 - 2025, doanh nghiệp thực hiện cuộc cải tổ toàn diện về công nghệ, thiết bị và phương thức quản trị. Nhờ đó, năng suất lao động tăng bình quân hơn 20%/năm, giá trị sản xuất công nghiệp tăng hơn 17%/năm, doanh thu tăng hơn 18%/năm. Giai đoạn 2026 - 2030, công ty tiếp tục đầu tư cơ sở sản xuất mới, hướng tới tổ hợp sản xuất hiện đại, xanh và thông minh.

Ở khu vực Vĩnh Phúc cũ, nhiều doanh nghiệp tập trung chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ xanh và mở rộng chuỗi liên kết để tối ưu hoạt động sản xuất, nâng giá trị sản phẩm. Công ty cổ phần Ong Tam Đảo (Honeco) là một điển hình. Với 4 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 5 sao quốc gia, gồm: Mật ong Tam Đảo đặc biệt, Tacumin, Mật ong Curcumin và Mật ong Gừng, doanh nghiệp được trao nhiều khen thưởng, trong đó có giải Bạc chất lượng Quốc gia. Thời gian tới, Honeco định hướng đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện kết hợp tiêu chuẩn xanh để vươn ra thị trường quốc tế.

Từ thực tiễn cho thấy, năng lực quản trị, ứng dụng công nghệ, chất lượng nhân lực, đổi mới sản phẩm và kết nối thị trường ngày càng quyết định sức cạnh tranh. Do đó, doanh nhân phải chủ động thay đổi, coi đổi mới là quá trình thường xuyên chứ không phải giải pháp tình thế.

Đồng hành để phát triển bền vững

Cùng với nỗ lực tự thân, môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi và sự đồng hành thực chất của chính quyền có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Sau hợp nhất, tỉnh Phú Thọ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ, tăng cường đối thoại và tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tỉnh đã ban hành Quyết định số 11 ngày 5/4/2026 quy định thẩm quyền, trình tự xét duyệt các dự án đầu tư đổi mới, hiện đại hóa công nghệ của doanh nghiệp nhỏ và vừa, thực hiện theo Nghị quyết số 62/2025/NQ-HĐND. Đây là cơ sở hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, nâng năng lực sản xuất và sức cạnh tranh.

Các chương trình đối thoại, trong đó có mô hình “Cà phê doanh nhân”, tiếp tục tạo diễn đàn để doanh nghiệp trực tiếp phản ánh khó khăn, kiến nghị và đề xuất giải pháp. Qua đó, chính quyền có thêm thông tin thực tiễn để điều chỉnh chính sách, tháo gỡ vướng mắc về đất đai, đầu tư, thủ tục hành chính, hạ tầng và các điều kiện phục vụ sản xuất.

Doanh nghiệp, doanh nhân Phú Thọ tích cực giao lưu, học hỏi các chuyên gia, nhà quản trị, đồng thời kết nối với các doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài khu vực.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, cần tăng cường gắn kết giữa doanh nghiệp, chính quyền và các tổ chức hỗ trợ. Theo ông Hùng, “khi doanh nghiệp chủ động đổi mới, chính quyền tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư và các tổ chức đại diện phát huy vai trò kết nối, dẫn dắt, sẽ tạo nền tảng phát triển bền vững hơn cho cộng đồng doanh nghiệp”.

Từ tháng 7/2026, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ chính thức đổi tên thành Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ, tiếp tục thực hiện vai trò kết nối, đồng hành và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cộng đồng doanh nghiệp. Tổ chức mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất mạng lưới doanh nghiệp của ba địa bàn Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình trước đây, tạo không gian liên kết rộng hơn.

Định hướng này phù hợp yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh giai đoạn 2026-2030. Kế hoạch chuyển đổi số năm 2026 đặt mục tiêu kinh tế số đóng góp tối thiểu 23% GRDP; ít nhất 60% doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số trong hoạt động và tối thiểu 50% doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử.

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Phú Thọ phối hợp với Sở Nội vụ, Công an tỉnh thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Anh, phường Hòa Bình.

Từ tích cực chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, đổi mới quản trị đến mở rộng thị trường và sản xuất xanh, những nỗ lực và sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đất Tổ góp phần quan trọng tạo thêm động lực mới cho tăng trưởng. Đây là nền tảng để cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng tỉnh trong chặng đường phát triển mới.