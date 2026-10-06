SHS dự kiến huy động thêm 600 tỷ đồng trái phiếu nhằm cơ cấu nợ

SHS vừa thông qua phương án chào bán trái phiếu riêng lẻ lần 3 và lần 4 năm 2026. Tổng số tiền dự kiến huy động từ hai đợt là 600 tỷ đồng. Theo kế hoạch, hai đợt đều được phát hành trong quý IV/2026.

Cụ thể, SHS dự kiến phát hành 2.000 trái phiếu ở đợt phát hành lần 3. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị huy động sẽ tương ứng 200 tỷ đồng. Được biết, nguồn tiền được sử dụng để cơ cấu ba khoản nợ của công ty sẽ đáo hạn trong tháng 10/2026.

Còn đối với đợt chào bán lần 4, khối lượng được phát hành dự kiến là 4.000 trái phiếu cùng mệnh giá. Theo đó, đợt này sẽ huy động 400 tỷ đồng với mục đích cơ cấu một số khoản nợ cũng đến hạn trong tháng này.

SHS dự kiến phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu đợt 3, 400 tỷ đồng trái phiếu đợt 4 (Ảnh: SHS).

Điểm chung của cả 2 lô trái phiếu trên là đều có kỳ hạn 1 năm, lãi suất cố định 10,5%/năm. Thanh toán lãi 6 tháng/lần, có kèm điều khoản mua lại trước hạn theo thỏa thuận. Thêm vào đó, đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm.

Từ đầu năm đến nay, SHS đã phát hành 2 lô trái phiếu khác với tổng giá trị 575 tỷ đồng. Cụ thể, lô SHS12601 trị giá 119 tỷ đồng được phát hành ngày 15/7/2026, kỳ hạn một năm và dự kiến đáo hạn ngày 15/7/2027. Lô thứ hai là SHSL12602, phát hành ngày 14/8/2026 có trị giá 456 tỷ đồng, dự kiến đáo hạn ngày 14/8/2027.

Trước đó, ngày 10/9/2026, công ty thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cụ thể, SHS dự kiến phát hành 45 triệu cổ phiếu thưởng với tỉ lệ thực hiện quyền 100:5. Nguồn vốn thực hiện được ưu tiên lấy từ thặng dư vốn cổ phần, phần còn lại sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Cùng với đó, SHS cũng vừa thông qua kế hoạch chào bán 15 triệu cổ phiếu phổ thông theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành là 150 tỷ đồng để bổ sung vốn cho vay ký quỹ.

Ở một diễn biến khác, SHS đã có kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỉ lệ 5% mệnh giá. Theo đó, tổng giá trị chi trả gần 450 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 09/10/2026, ngày thanh toán là 16/10/2026.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 5/10, cổ phiếu SHS đóng cửa ở mức 12.700 đồng/cổ phiếu.