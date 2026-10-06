Bà Đặng Huỳnh Ức My lần thứ hai liên tiếp vào Top 100 Phụ nữ có tầm ảnh hưởng nhất châu Á

Bà Đặng Huỳnh Ức My - Chủ tịch Hội đồng Quản trị AgriS lần thứ hai liên tiếp vào Top 100 Phụ nữ có tầm ảnh hưởng nhất châu Á của Fortune - Ảnh: chinhphu.vn/LT

Bà Đặng Huỳnh Ức My nhận vinh danh Most Powerful Women Asia 2025 tại Fortune Innovation Forum 2025, kết nối cùng hơn 300 lãnh đạo doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách toàn cầu.

AgriS và hành trình chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp sang nông nghiệp công nghệ cao toàn cầu

Theo Fortune, việc lựa chọn dựa trên quy mô và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, năng lực đổi mới, mức độ ảnh hưởng của lãnh đạo cùng những tác động đối với ngành và xã hội. Danh sách ghi nhận các nữ lãnh đạo đang tạo ra những chuyển biến đáng chú ý trong cộng đồng kinh doanh châu Á. Việt Nam có 5 đại diện thuộc các lĩnh vực công nghiệp - công nghệ, thực phẩm, viễn thông, bán lẻ - chăm sóc sức khỏe và nông nghiệp - thực phẩm ghi danh tại danh sách 2026.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và nông nghiệp, bà Đặng Huỳnh Ức My định hướng AgriS phát triển theo mô hình chuỗi giá trị nông nghiệp tích hợp, kết nối vùng nguyên liệu, công nghệ, dữ liệu, chế biến, nguồn vốn, thương mại và thị trường. Doanh nghiệp hiện phát triển hơn 200 dòng sản phẩm từ các ngành hàng nông nghiệp chủ lực như mía, dừa, chuối, lúa gạo và dứa, phục vụ thị trường trong nước và gần 80 thị trường quốc tế.

Hai năm liên tiếp được Fortune ghi nhận đánh dấu một giai đoạn AgriS đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng: Từ nền tảng sản xuất nông nghiệp sang nông nghiệp công nghệ cao, mở rộng hoạt động nghiên cứu, chế biến, thương mại, dữ liệu và kết nối nguồn lực quốc tế.

Bà Đặng Huỳnh Ức My chia sẻ tại Vietnam – Australia Tech Connect Forum 2026, thúc đẩy kết nối giữa Chính phủ, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp nhằm mở rộng hợp tác đổi mới sáng tạo trong chuỗi giá trị quốc tế

Theo báo cáo tài chính kiểm toán niên độ 2025-2026, AgriS ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 26.733 tỷ đồng, hoàn thành 101% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt gần 911 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 846 tỷ đồng.

Song song với mở rộng hoạt động kinh doanh, AgriS tập trung xây dựng năng lực đổi mới và kết nối quốc tế. Ngày 16/9/2026 vừa qua, doanh nghiệp ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo Toàn cầu - AgriS Global Innovation Center tại Singapore, với vai trò kết nối nghiên cứu và phát triển (R&D), công nghệ, năng lực sản xuất, nguồn vốn và thấu hiểu thị trường, qua đó thúc đẩy quá trình phát triển và thương mại hóa các giải pháp nông nghiệp.

Để nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam, bà Đặng Huỳnh Ức My cho rằng giá trị của hội nhập nằm ở khả năng chuyển những kết nối quốc tế thành năng lực phát triển thực chất.

Từ góc nhìn đó, bà cho rằng nông nghiệp Việt Nam cần được nhìn nhận như một không gian tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế, gắn trực tiếp với đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Chia sẻ về việc tiếp tục được Fortune vinh danh, bà Đặng Huỳnh Ức My cho biết: "Sự ghi nhận này không thuộc về cá nhân tôi. Nó phản ánh việc doanh nghiệp Việt Nam được nhìn nhận như một đối tác chiến lược, không chỉ là nhà cung ứng của thế giới. Vai trò của doanh nhân là chuyển sự hiện diện trong các mạng lưới quốc tế thành năng lực kết nối thực chất: Đối tác, công nghệ, vốn, tri thức và thị trường".

Theo bà My, lợi thế tài nguyên hay sản xuất đơn lẻ chưa đủ tạo sức cạnh tranh dài hạn. Giá trị thực sự chỉ hình thành khi doanh nghiệp kết nối đồng bộ sản xuất với dữ liệu, công nghệ, vốn, tri thức và thị trường. Đây cũng là bài toán lớn của nông nghiệp Việt Nam: Muốn bứt phá trong giai đoạn tới, cần chuyển hóa lợi thế nguyên liệu sẵn có thành sản phẩm hàm lượng công nghệ cao và năng lực cạnh tranh quốc tế.

Bà Đặng Huỳnh Ức My nhận vinh danh Most Powerful Women Asia 2025 tại Fortune Innovation Forum 2025, kết nối cùng hơn 300 lãnh đạo doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách toàn cầu

Tầm nhìn nâng tầm nông sản Việt: Đi từ "vựa nông sản" đến năng lực kiến tạo giá trị cao

Là một doanh nhân có nhiều năm đồng hành cùng sự phát triển của ngành nông nghiệp Việt, bà Đặng Huỳnh Ức My đánh giá doanh nghiệp nông nghiệp giữ vai trò kết nối các mắt xích trong chuỗi, từ người nông dân, nhà cung cấp đến tổ chức tài chính, công nghệ, chế biến và thị trường. Khi dòng hàng hóa, dòng dữ liệu và dòng vốn được kết nối xuyên suốt, lợi thế sản xuất có điều kiện chuyển hóa thành năng lực cung ứng, hiệu quả sử dụng vốn và giá trị gia tăng cao hơn.

"Nếu trước đây Việt Nam được biết đến như một 'vựa nông sản', thì giai đoạn tiếp theo cần được nhận diện bằng năng lực tạo ra giá trị cao từ nông nghiệp. Tăng trưởng không nằm ở việc sản xuất nhiều hơn, mà ở khả năng tạo ra nhiều giá trị hơn từ cùng một nguồn nguyên liệu, một hecta đất và một đồng vốn", bà My nhấn mạnh.

Quan điểm này cũng được bà hệ thống hóa trong cuốn sách "Right to Win – Cửa thắng của nông nghiệp Việt: Cách thức AgriS và Betrimex tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu" (bà Đặng Huỳnh Ức My là chủ biên), được xuất bản vào tháng 9/2025, tập trung vào cách doanh nghiệp Việt Nam xây dựng năng lực cạnh tranh thông qua quản trị, công nghệ, phát triển bền vững và khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị quốc tế.

Việc hai năm liên tiếp có mặt trong danh sách Fortune Most Powerful Women Asia là một dấu mốc trong hành trình lãnh đạo của bà Đặng Huỳnh Ức My, đồng thời phản ánh một chuyển động rộng hơn của thế hệ doanh nhân Việt Nam: Từ khai thác lợi thế sẵn có sang kiến tạo năng lực mới, từ vị thế nhà cung ứng sang đối tác có khả năng cùng tạo giá trị, và từ tăng trưởng doanh nghiệp sang đóng góp vào năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng doanh nhân và đóng góp vào hành trình phát triển bền vững của Việt Nam, bên cạnh lãnh đạo doanh nghiệp, bà Đặng Huỳnh Ức My hiện đang giữ vai trò: Phó Chủ tịch và Trưởng Đại diện phía nam của Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ (VINASME); Thành viên Hội đồng Cố vấn Quốc tế của Đại học Quản lý Singapore (SMU) tại Việt Nam (IAC) và Hội đồng cố vấn chiến lược đổi mới sáng tạo Đại học Quốc gia TPHCM (SACSTI); Thành viên Ban Chấp hành của Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA); Thành viên của Tổ chức Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trẻ Việt Nam (YPO Việt Nam) và Hội Doanh nhân trẻ TPHCM (YBA).