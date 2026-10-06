Bắc Ninh tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát sản phẩm OCOP

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các xã, phường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc, nắm tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP, nhất là tại các khu, điểm du lịch, tour du lịch, cơ sở lưu trú, nhà hàng, điểm hoạt động du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái.

Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát sản phẩm OCOP.

Các chủ thể sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP phải thực hiện đúng quy định về chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, ghi nhãn hàng hóa, sở hữu trí tuệ, truy xuất nguồn gốc và sử dụng nhãn hiệu, biểu trưng OCOP; đồng thời phối hợp trong kiểm tra, giám sát, xác minh thông tin và khắc phục các tồn tại sau kiểm tra.

Hiệp hội Du lịch thành phố Bắc Ninh tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn, khu, điểm du lịch lựa chọn kinh doanh, quảng bá các sản phẩm OCOP bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, có nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ, sở hữu trí tuệ và truy xuất nguồn gốc.

Các phòng quản lý nhà nước, đơn vị thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tham mưu thực hiện công tác quản lý, kiểm tra, giám sát sản phẩm OCOP thuộc lĩnh vực phụ trách; đồng thời lồng ghép nội dung kiểm tra, giám sát sản phẩm OCOP với hoạt động kiểm tra chuyên ngành.

Trong các hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm và hoạt động tuyên truyền, quảng bá, các đơn vị cần rà soát, lựa chọn kỹ danh mục sản phẩm hàng hóa, sản phẩm OCOP, bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ, sở hữu trí tuệ, truy xuất nguồn gốc và sử dụng đúng nhãn hiệu, biểu trưng OCOP.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng sản phẩm OCOP và gắn việc quảng bá sản phẩm với hoạt động kinh tế - xã hội, phát triển du lịch của địa phương.