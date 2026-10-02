Cư Jút hướng tới đô thị động lực phía Tây

Anh Y’Robel làm việc tại Khu công nghiệp Tâm Thắng

Tạo nền tảng từ những lợi thế sẵn có

Sau khi được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Ea T’ling với các xã Tâm Thắng, Trúc Sơn và Cư K’nia, xã Cư Jút có diện tích hơn 104 km², dân số trên 50.900 người. Với vị trí trung tâm khu vực phía Tây tỉnh Lâm Đồng, Cư Jút có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế, mở rộng không gian đô thị và tăng cường liên kết vùng.

Quốc lộ 14 và quốc lộ 28 đi qua địa bàn tạo điều kiện thuận lợi để Cư Jút kết nối với các địa phương trong khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Lợi thế này đang được địa phương khai thác để phát triển thương mại, dịch vụ, vận tải, logistics, đồng thời tạo động lực thu hút đầu tư. Một trong những điểm nhấn trong bức tranh kinh tế của Cư Jút là công nghiệp. Khu công nghiệp Tâm Thắng có diện tích hơn 179 ha, đã thu hút gần 50 dự án, tỷ lệ lấp đầy đạt hơn 96%. Toàn xã hiện có khoảng 1.200 cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng. Năm 2025, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt gần 1.700 tỷ đồng.

Chúng tôi ưu tiên đầu tư, nâng cấp các công trình hạ tầng thiết yếu, trong đó tập trung vào giao thông, hệ thống cấp, thoát nước, chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường và các công trình giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao phục vụ Nhân dân. Ông Ngô Quốc Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cư Jút

Sự phát triển của công nghiệp không chỉ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế mà còn tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là lao động tại chỗ và đồng bào dân tộc thiểu số. Anh Y’Robel, người dân xã Cư Jút làm việc tại Khu công nghiệp Tâm Thắng, chia sẻ: “Trước đây, tôi chưa quen với công việc, nhưng khi vào làm được đào tạo nên dần nắm bắt được. Công việc và thu nhập hiện nay ổn định hơn, giúp gia đình có điều kiện trang trải cuộc sống”.

Bên cạnh công nghiệp, Cư Jút còn có tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo. Địa phương hiện có 38 công trình điện mặt trời áp mái phục vụ sản xuất nông nghiệp và 2 nhà máy điện mặt trời với tổng công suất hơn 136 MWp. Đây là một trong những lợi thế để Cư Jút tiếp tục đa dạng hóa các ngành kinh tế, tạo thêm nguồn lực cho phát triển.

Diện mạo nông thôn Cư Jút ngày càng khởi sắc

Hướng tới đô thị văn minh

Cùng với phát triển kinh tế, quá trình đô thị hóa tại Cư Jút đang được thúc đẩy bằng việc đầu tư, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng. Các công trình giao thông, cấp thoát nước, trường học, cơ sở y tế, văn hóa, thể thao từng bước được hoàn thiện. Hệ thống chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, ngân hàng, bưu chính - viễn thông cũng ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân.

Mục tiêu đưa Cư Jút trở thành phường trước năm 2030 được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây không chỉ là yêu cầu của quá trình đô thị hóa mà còn là định hướng nhằm khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế và tạo không gian phát triển mới cho địa phương.

Theo ông Ngô Quốc Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cư Jút, để hiện thực hóa mục tiêu này, địa phương đang tập trung huy động các nguồn lực, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Cùng với đầu tư hạ tầng, Cư Jút xác định quản lý quy hoạch, xây dựng nếp sống văn minh đô thị và chuyển đổi số trong quản lý nhà nước là những nhiệm vụ quan trọng. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và thu hút các nhà đầu tư. Từ những nền tảng đã có, Cư Jút đang đứng trước cơ hội mở rộng không gian phát triển, chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng công nghiệp, thương mại - dịch vụ gắn với đô thị hóa. Sự đồng thuận của Nhân dân cùng định hướng phát triển rõ ràng đang tạo thêm động lực để địa phương hoàn thành mục tiêu trở thành phường trước năm 2030. Đây cũng là tiền đề để Cư Jút từng bước hình thành một đô thị văn minh, hiện đại, phát huy vai trò là vùng động lực phát triển kinh tế - xã hội ở phía Tây tỉnh Lâm Đồng.