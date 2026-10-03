Cà Mau chi hơn 2.211 tỷ đồng nâng cấp đường tỉnh ĐT.980 thành QL.63B

Ảnh minh họa. (Ảnh: Hải Quân)

UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành Quyết định số 3573/QĐ-UBND điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư nâng cấp đường tỉnh ĐT.980 thành QL.63B, đoạn từ Giá Rai đến Phó Sinh và xây dựng đường bờ Tây kênh Láng Trâm (ĐT.982B). Nội dung được điều chỉnh lần này là cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án.

Theo quyết định, dự án được bố trí 1.280 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương hỗ trợ trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Ngân sách tỉnh trong cùng kế hoạch dự kiến bố trí 931,962 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn thực hiện dự án sau khi điều chỉnh đạt 2.211,962 tỷ đồng.

Cơ cấu vốn này thay thế phương án được UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt tại Quyết định số 1331/QĐ-UBND ngày 14/4/2026, gồm ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và nguồn vốn hợp pháp khác trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Dự án nhằm nâng cấp tuyến ĐT.980 thành QL.63B trên đoạn từ Giá Rai đến Phó Sinh, đồng thời xây dựng tuyến đường bờ Tây kênh Láng Trâm (ĐT.982B). Chủ trương đầu tư dự án đã được UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt tại Quyết định số 1331/QĐ-UBND ngày 14/4/2026.

Sau khi cơ cấu vốn được cập nhật, các nội dung khác của dự án tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 1331/QĐ-UBND. Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai các bước tiếp theo, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật hiện hành; chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của các thông tin, số liệu trong Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư; tiếp thu các ý kiến của sở, ngành và Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trong quá trình thực hiện.

Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc triển khai quyết định và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.