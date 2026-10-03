Tập đoàn Xuân Thiện đề xuất nghiên cứu tổ hợp công nghiệp, cảng biển tại Chân Mây - Lăng Cô

Ảnh minh họa. (Ảnh: Văn Dinh)

Thông tin từ Cổng thông tin điện tử UBND TP Huế, các dự án được Tập đoàn Xuân Thiện đề xuất nghiên cứu gồm Cảng biển Chân Mây; Tổng kho lỏng/khí Chân Mây; Nhà máy cấu kiện bê tông Chân Mây; khu đô thị - dịch vụ và nhà ở cán bộ, công nhân viên; cùng Tổ hợp dự án thép ứng dụng công nghệ cao kết hợp nhà máy điện đồng phát.

Các hạng mục này được doanh nghiệp định hướng nghiên cứu đồng bộ, hình thành chuỗi liên kết giữa cảng biển, logistics, cung ứng nguyên liệu, sản xuất công nghiệp, năng lượng, đô thị và dịch vụ. Theo tính toán của Tập đoàn, tổ hợp có thể tạo thêm việc làm trực tiếp, gián tiếp cho lao động địa phương, đồng thời thúc đẩy công nghiệp phụ trợ, dịch vụ hậu cần và logistics. Tuy nhiên, quy mô, công nghệ và phương án đầu tư của từng hạng mục vẫn đang được tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Trong cấu trúc đề xuất, cảng biển được đặt trong mối liên hệ với không gian công nghiệp và logistics. TP Huế yêu cầu nghiên cứu phát triển cảng trong tổng thể mở rộng không gian công nghiệp, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa và bảo đảm kết nối đồng bộ với các dự án liên quan. Hệ thống bến cảng Chân Mây cũng cần được rà soát theo chức năng phục vụ hàng container, hàng rời, hàng lỏng và tàu du lịch, trên cơ sở đánh giá điều kiện kỹ thuật, khả năng khai thác và kết nối hạ tầng.

Cùng với giao thông, nguồn nước được xác định là một trong những vấn đề cần tính toán tổng thể. Phương án cấp nước phải đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt, có khả năng bổ sung nguồn khi nhu cầu tăng, gắn với yêu cầu bảo vệ nguồn nước. Đối với các dự án công nghiệp và năng lượng, TP Huế yêu cầu lựa chọn công nghệ theo hướng sử dụng hiệu quả tài nguyên, tiết kiệm năng lượng, tăng cường tuần hoàn, tái sử dụng nước và đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường.

Một yêu cầu khác được đặt ra là phát triển đô thị phải đi cùng với bảo đảm điều kiện sống và sinh kế của người dân. Trường hợp phát sinh nhu cầu tái định cư, phương án cần tính toán đồng bộ nơi ở với trường học, hạ tầng và các công trình phục vụ cộng đồng. Với các hộ làm nghề khai thác thủy sản, việc bố trí nơi ở cần gắn với khu neo đậu tàu thuyền để duy trì sinh kế. TP Huế đồng thời yêu cầu giữ không gian tiếp cận biển, nghiên cứu bố trí bãi tắm công cộng và các hoạt động dịch vụ phù hợp.

Theo UBND TP Huế, đề xuất của Tập đoàn Xuân Thiện không chỉ tập trung vào một dự án công nghiệp riêng lẻ mà hướng tới hình thành chuỗi liên kết giữa cảng biển, sản xuất, năng lượng, logistics và đô thị. Với đặc thù nhiều dự án thành phần, thành phố yêu cầu doanh nghiệp tiếp tục rà soát tổng thể, xác định rõ thứ tự ưu tiên và lộ trình thực hiện, trong đó các hạng mục nền tảng phải được tính toán đồng bộ với hạ tầng và khả năng huy động nguồn lực.

TP Huế sẽ phối hợp với doanh nghiệp rà soát các quy hoạch liên quan, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và nghiên cứu phương án phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nguồn nhân lực. Nhà ở công nhân, nhà ở xã hội và khu chuyên gia cũng được yêu cầu gắn với các dịch vụ thiết yếu như giáo dục, y tế và văn hóa.

Hiện toàn bộ đề xuất vẫn ở giai đoạn nghiên cứu. Trước khi xác định các bước đầu tư cụ thể, các cấu phần của tổ hợp sẽ tiếp tục được xem xét về quy hoạch, đất đai, hạ tầng, nguồn nước, công nghệ, môi trường và tác động đến đời sống người dân. Trên cơ sở đó, phương án sẽ được hoàn thiện để trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.