Về Phú Hữu vui lễ hội mùa nước nổi

Người dân tham gia trò chơi đi cầu khỉ tại lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch mùa nước nổi xã Phú Hữu năm 2026.

Với người dân miền Tây, mùa nước nổi gắn với ký ức, đời sống và nét văn hóa riêng của vùng đất phương Nam. Theo quy luật tự nhiên, khoảng tháng 7 - 11 âm lịch, nước dâng trên các cánh đồng, sông, kênh, rạch. Những cánh đồng ngày thường xanh mướt dần ngập trong nước, tạo nên cảnh sắc đặc trưng của mùa nước nổi. Cùng với phù sa và sản vật, mùa nước nổi còn gắn với nhiều nét sinh hoạt, văn hóa của cư dân miền sông nước.

Trong không khí vui tươi của những ngày nước tràn đồng, tại khu vực cống Bùn Rền, ấp Vĩnh Lợi, UBND xã Phú Hữu tổ chức lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch mùa nước nổi xã Phú Hữu năm 2026. Đây là hoạt động mở đầu chuỗi chương trình trải nghiệm mùa nước nổi, giới thiệu cảnh quan, văn hóa và sản vật đặc trưng của vùng đầu nguồn sông Hậu đến người dân, du khách.

Các hoạt động được thiết kế theo hướng tăng trải nghiệm, để người dân và du khách trực tiếp tham gia. Tại lễ hội, người dân, du khách được trải nghiệm nhiều trò chơi dân gian như đi cầu khỉ, kéo co, đập nồi đất, chống xuồng, bơi xuồng đua, quăng chài bắt cá... Những hoạt động gần gũi với đời sống miền quê tạo không khí vui tươi, thân tình, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Bên cạnh các hoạt động vui chơi, người dân và du khách còn được thưởng thức đờn ca tài tử, những bài vọng cổ giữa không gian đồng quê. Lễ hội cũng giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP, nông sản và các sản phẩm đặc trưng của địa phương, tạo cơ hội kết nối, tiêu thụ sản phẩm.

Việc kết hợp sản xuất nông nghiệp với hoạt động trải nghiệm mở thêm hướng phát triển du lịch cộng đồng, khai thác những giá trị sẵn có của địa phương. Các hoạt động văn hóa, thể thao góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống gắn với mùa nước nổi, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng.

Người dân tham gia trò chơi bắt vịt dưới nước tại lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch mùa nước nổi xã Phú Hữu năm 2026.

Chị Nguyễn Thị Kim Dung, ngụ xã Phú Hữu nói: “Tôi rất hào hứng với những hoạt động của lễ hội vì gần gũi, thu hút đông đảo người dân tham gia. Tôi như được sống lại ký ức tuổi thơ trên những cánh đồng mùa nước nổi”. Ông Trần Văn Tuấn - du khách từ TP. Hồ Chí Minh cho biết: “Tôi rất thích những hoạt động gần gũi, vui tươi của lễ hội. Những lễ hội như thế này giúp tôi và người ở nơi khác đến hiểu thêm về nét đẹp văn hóa miền Tây, thêm yêu quê hương, đất nước”.

Phó Chủ tịch UBND xã Phú Hữu Võ Văn Dừa cho biết, mùa nước nổi là nét đặc trưng của vùng sông nước Nam bộ, mang đến cảnh quan thiên nhiên và nguồn sản vật phong phú. Với người dân xã Phú Hữu, mùa nước nổi còn gắn với đời sống, sinh hoạt và sản xuất được lưu giữ qua nhiều thế hệ.

Lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch mùa nước nổi xã Phú Hữu được tổ chức nhằm khai thác hiệu quả cảnh quan thiên nhiên, văn hóa sông nước và sản vật đặc trưng của địa phương; quảng bá hình ảnh quê hương, con người xã Phú Hữu; tạo thêm cơ hội để người dân tham gia các hoạt động du lịch, phát triển dịch vụ, nâng cao thu nhập. Địa phương từng bước xây dựng kinh tế nông thôn xanh, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.