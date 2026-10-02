Trường Mầm non 3-10 tổ chức Ngày hội 'Cao Bằng quê em'

Tại ngày hội, học sinh được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm gắn với lịch sử, văn hóa, ẩm thực và con người Cao Bằng như giao lưu hát Then - đàn tính với Câu lạc bộ hát Then - đàn tính tổ dân phố Nước Giáp; biểu diễn các tiết mục văn nghệ; trình diễn, giới thiệu trang phục của một số dân tộc trên địa bàn tỉnh; trải nghiệm không gian trưng bày tranh, ảnh, sản phẩm tạo hình; được giới thiệu và thưởng thức một số món ăn, sản vật của địa phương.

Học sinh Trường Mầm non 3-10 biểu diễn các tiết mục văn nghệ về quê hương Cao Bằng.

Thông qua các hoạt động, các em được tiếp cận lịch sử, văn hóa quê hương bằng những hình thức trực quan, sinh động, phù hợp với lứa tuổi; thêm hiểu biết về ngày 3/10 - Ngày Giải phóng Cao Bằng và hiểu thêm về ý nghĩa tên gọi ngôi trường mình đang học. Đây cũng là dịp để các em làm quen với những nét văn hóa đặc trưng của địa phương, từ đó bồi đắp tình yêu quê hương và ý thức trân trọng bản sắc văn hóa dân tộc.

Hoạt động giáo dục trải nghiệm góp phần đưa thông tin về lịch sử, văn hoá, ẩm thực, con người đến thế hệ nhỏ tuổi dưới mái trường mang tên 3-10 một cách tự nhiên, gần gũi.