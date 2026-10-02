Loại rau xưa mọc đầy bờ rào chẳng ai mất tiền mua, nay thành đặc sản lạ miệng 100.000 đồng/kg, dân sành ăn săn lùng

Từ rau mọc tự nhiên thành đặc sản 100.000 đồng/kg

Ở nhiều vùng miền núi, rau lỗ bình vốn không phải thứ gì xa lạ. Cây thường xuất hiện ở những khu vực có độ ẩm cao, ven suối hoặc quanh hàng rào. Trước đây, người dân chủ yếu hái rau mọc tự nhiên để phục vụ bữa ăn gia đình.

Rau lỗ bình phân bố ở nhiều vùng từ Bắc vào Nam, trong đó có các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên. Thoạt nhìn, rau lỗ bình có thể khiến một số người nhầm với rau càng cua. Tuy nhiên, loại rau này có hương vị riêng, nổi bật với vị chua dịu, giòn và thanh mát.

Rau lỗ bình thường xuất hiện ở những khu vực có độ ẩm cao, ven suối hoặc quanh hàng rào - Ảnh minh hoạ/ Nguồn: Internet

Từ thứ rau dân dã, người dân địa phương có thể chế biến thành nhiều món như rau luộc, xào tỏi, salad, bánh xèo hay dùng làm rau ăn kèm lẩu. Chính hương vị khác biệt khiến rau lỗ bình dần được nhiều thực khách ở thành phố biết tới.

Nếu trước đây muốn ăn rau lỗ bình, nhiều người chỉ cần tìm ở những khu vực cây mọc tự nhiên thì hiện nay loại rau này đã trở thành hàng hóa.

Rau sau khi thu hoạch được đóng gói để cung cấp cho cửa hàng rau, nhà hàng và quán ăn. Trên thị trường, rau lỗ bình được rao bán với giá khoảng 100.000 đồng/kg, tùy thời điểm và nơi bán.

Mức giá này khá cao nếu so với nhiều loại rau ăn lá quen thuộc. Sự thay đổi ấy cũng cho thấy hành trình thú vị của nhiều loại rau dại Việt Nam: từ thứ cây ít được chú ý trở thành đặc sản được người thành thị tìm mua vì hương vị mới lạ.

Rau lỗ bình nổi bật với vị chua dịu, giòn và thanh mát - Ảnh minh hoạ/ Nguồn: Internet

Không chỉ dựa vào nguồn rau mọc tự nhiên, một số nơi đã bắt đầu nhân giống và đưa rau lỗ bình vào trồng để chủ động nguồn cung.

Tại Lâm Đồng, loại rau này được trồng trong điều kiện có kiểm soát để phục vụ nhu cầu thị trường. Việc chủ động canh tác cũng giúp hạn chế phụ thuộc vào nguồn khai thác ngoài tự nhiên.

Khoảng 3 tháng bắt đầu thu hoạch, có thể hái nhiều đợt

Rau lỗ bình được đánh giá là cây có khả năng sinh trưởng khá mạnh trong điều kiện phù hợp. Cây ưa đất có độ ẩm, vì vậy người trồng cần duy trì nước tưới và lựa chọn đất tơi xốp, thoát nước phù hợp.

Sau khi đưa vào trồng, khoảng 3 tháng cây có thể bắt đầu cho thu hoạch. Người trồng chủ yếu hái những phần rau non đạt kích thước phù hợp để cung cấp cho thị trường.

Rau lỗ bình chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh: FB Hải Đăng Chi

Nếu cây tiếp tục sinh trưởng tốt, rau có thể tái sinh và cho thu hoạch nhiều đợt, nhờ đó người trồng không phải gieo lại ngay sau mỗi lần hái.

Khi mua rau lỗ bình, nên chọn những bó có lá còn xanh tươi, thân non, không bị dập nát hay xuất hiện dấu hiệu úng. Rau mua về cần nhặt bỏ phần già, rửa kỹ dưới vòi nước sạch và để ráo trước khi chế biến.

Với vị chua dịu và độ giòn đặc trưng, cách chế biến không cần quá cầu kỳ. Đơn giản nhất là luộc rồi chấm cùng nước chấm, xào tỏi hoặc dùng làm rau ăn lẩu. Người thích những món mới lạ hơn có thể kết hợp rau lỗ bình trong salad hoặc bánh xèo.

Từ một loại cây dại từng mọc ở hàng rào, ven suối, rau lỗ bình giờ đây đã có mặt trên thị trường với giá khoảng 100.000 đồng/kg. Việc được đưa về trồng thay vì chỉ hái ngoài tự nhiên cũng mở ra hướng khai thác lâu dài hơn cho loại rau đặc trưng này.