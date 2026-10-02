Chiêm ngưỡng 'bức tranh phong cảnh vàng óng' tại Hắc Long Giang
Mùa thu hoạch lúa diễn ra từ giữa đến cuối tháng 9 và kéo dài sang tháng 10 hằng năm tại tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc) đã tạo nên bức tranh phong cảnh vàng óng vô cùng ngoạn mục.
Ghi nhận trên vùng đất đen màu mỡ, những cánh đồng lúa chín vàng trải dài tít tắp, điểm xuyết hình ảnh máy gặt len lỏi giữa ruộng đồng, mang đến khung cảnh mùa màng bội thu.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/chiem-nguong-buc-tranh-phong-canh-vang-ong-tai-hac-long-giang-post1390654.html