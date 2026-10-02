Chiêm ngưỡng 'bức tranh phong cảnh vàng óng' tại Hắc Long Giang

Ghi nhận trên vùng đất đen màu mỡ, những cánh đồng lúa chín vàng trải dài tít tắp, điểm xuyết hình ảnh máy gặt len lỏi giữa ruộng đồng, mang đến khung cảnh mùa màng bội thu.

Những bức tranh chủ đề về đồng lúa được người nông dân tạo lên trên những cánh đồng lúa mênh mông tại Hắc Long Giang.

Những chiếc máy gặt tự động đang giúp những người nông dân thu hoạch lúa tại Hắc Long Giang.

Những sóng lúa vàng óng đang ở độ đẹp nhất, tạo nên khung cảnh mùa màng bội thu trên vùng đất đen màu mỡ tại Hắc Long Giang.

Hắc Long Giang là tỉnh sản xuất ngũ cốc lớn nhất Trung Quốc.