Việt Nam có kỳ quan 'tổ ong khổng lồ' 200 triệu năm, 5.400 tỷ đồng sắp được đầu tư vào khu vực rộng 1.081ha

Một danh thắng đặc biệt ở Đắk Lắk sở hữu hàng chục nghìn cột đá bazan xếp liền nhau như tổ ong khổng lồ, được hình thành từ hoạt động núi lửa cách đây gần 200 triệu năm, đang đứng trước cơ hội phát triển thành quần thể du lịch quy mô lớn.

Hàng chục nghìn cột đá tạo hình độc đáo

Gành Đá Đĩa thuộc xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn Phú Yên trước đây. Danh thắng rộng hơn 50m, kéo dài khoảng 200m ra phía biển. Từ xa, các khối đá đen xếp sát nhau tạo thành hình ảnh giống một tổ ong khổng lồ.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, những cột đá tại đây là bazan hình thành từ hoạt động núi lửa cách đây gần 200 triệu năm. Dòng nham thạch sau khi phun trào gặp nước lạnh, đông cứng và co ngót, tạo ra các vết nứt theo nhiều hướng.

Qua thời gian, những vết nứt này hình thành các cột đá có tiết diện đa dạng, chủ yếu là hình lục giác, hình vuông và hình tròn. Các cột đá xếp thành từng lớp, có nơi dựng đứng, nơi nghiêng hoặc trải dài ra biển.

Hiện tượng địa chất tương tự được ghi nhận tại một số địa danh trên thế giới như Giant's Causeway ở Ireland, Los Órganos ở Tây Ban Nha và Fingal ở Scotland. Gành Đá Đĩa vì thế có giá trị đặc biệt về địa chất và cảnh quan.

Gành Đá Đĩa được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt vào ngày 31/12/2020. Bên cạnh giá trị địa chất, tác động của sóng biển và thời gian cũng tạo nên nhiều hình thái tự nhiên trên bề mặt các khối đá, trong đó có những vùng trũng chứa nước, là nơi sinh sống của nhiều loài sinh vật biển nhỏ.

Khu du lịch hơn 1.000ha được đưa vào danh mục thu hút đầu tư

Cơ hội phát triển mới của Gành Đá Đĩa đến từ danh mục dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030 của tỉnh Đắk Lắk.

Trong 257 dự án được công bố, tỉnh dành một dự án cho Khu du lịch thương mại xung quanh Gành Đá Đĩa. Dự án có quy mô khoảng 1.081ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 5.405 tỷ đồng.

Khu vực thực hiện dự án gồm đất do Nhà nước quản lý và đất người dân đang sử dụng, trong đó có một phần diện tích đất sản xuất nông nghiệp.

Theo hồ sơ, khu vực hiện chưa được đầu tư đồng bộ về giao thông và hệ thống điện, dù có nguồn nước tự nhiên. Việc triển khai dự án vì vậy được kỳ vọng gắn với phát triển các hạng mục du lịch và hoàn thiện hạ tầng khu vực.

Tỉnh Đắk Lắk định hướng phát triển du lịch theo chuỗi kết nối biển, cảnh quan, văn hóa và các điểm đến đặc trưng ở phía Đông tỉnh. Gành Đá Đĩa được xác định là tài nguyên cần được bảo tồn, khai thác hợp lý và tiếp tục nghiên cứu giá trị để hướng tới các danh hiệu quốc tế phù hợp.

Nếu được triển khai theo định hướng, khu vực Gành Đá Đĩa có thêm dư địa phát triển dịch vụ du lịch trên không gian rộng hơn 1.000ha, dựa trên giá trị nổi bật của hệ thống đá bazan được hình thành từ hoạt động núi lửa hàng triệu năm trước.