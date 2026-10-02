Vượt suối, băng rừng mang con chữ đến học trò rẻo cao

Mùa mưa lũ đang đến, hành trình nhọc nhằn đó giờ đây lại thêm phần thử thách, gian nan.

Địa bàn rẻo cao Nghệ An sau mỗi đợt mưa lại tạo nên cảnh tượng ngán ngẩm cho những con đường nơi bản xa hun hút. Đường vào các thôn biên giới nhão nhoét, lầy lội, sạt lở núi. Những người giáo viên nơi chốn thâm sơn cùng cốc phải tay nắm chặt, dựa vào nhau băng qua hành trình bên núi, bên vực hiểm nguy.

Với những giáo viên tại Trường Mầm non Mỹ Lý 2 (xã Mỹ Lý), hành trình ngày ngày băng qua cơ man những con đường dốc trơn trượt ngoằn ngoèo, sạt lở, cùng những dòng suối nước ngun ngút dâng cao thực sự chưa bao giờ dễ dàng.

Tại nhiều điểm trường nằm ở các bản xa như Cha Nga, Xốp Dương, họ buộc phải đi bộ nhiều giờ vượt qua những cung đường trắc trở để kịp giờ lên lớp.

Hình ảnh những chiếc xe máy của giáo viên miền núi "thất thủ" trước những con đường bùn đất nhão nhoét, ngập sâu đã trở thành chuyện thường ngày ở bản. Những giáo viên nói, tấm lòng ấm áp và sự trợ giúp từ những người dân bản địa đã tiếp thêm cho họ nhiệt huyết, sự vững tin trên hành trình gieo chữ còn nhiều gập ghềnh phía trước.

Hành trình mang con chữ đến bản xa của các giáo viên Trường Mầm non Bắc Lý (xã Bắc Lý) cũng không khá khẩm hơn. Con đường chinh chiến hàng ngày vào các điểm trường lẻ như Kẻo Nam, Xám Thanh, Cha Nga..., với vô số con dốc trơn trượt, những khúc cua tay áo thực sự là một "cực hình".

Các cô giáo trải lòng, niềm động viên lớn của họ chính là ánh mắt hiếu học của những học trò nhỏ tuổi vùng cao đang chờ đợi nơi những bản làng tít tắp xa.

Những giáo viên biên giới tại Trường Mầm non Nhôn Mai (xã Nhôn Mai) lại trải qua hành trình khác hơn, nhưng nỗi hiểm nguy và gian nan thì chưa bao giờ vơi bớt. Để đến được với những học sinh nằm sâu trong lòng hồ thủy điện Bản Vẽ như Piêng Luống, Phia Òi, họ hàng ngày phải rong ruổi ngồi thuyền băng qua lòng hồ thủy điện, rồi dò dẫm men theo những sườn núi khúc khuỷu, những dòng suối chảy xiết có cảm giác như chỉ chực chờ một cú sẩy chân.

Tại Trường Tiểu học Tri Lễ 4 (xã Tri Lễ), thầy giáo Lô Thái Hoàng giờ đây có thể nhớ như in vị trí từng khúc cua, từng đoạn đường lầy lội trên hành trình đến lớp.

“Nhọc nhằn ạnh ạ. Bọn em ngày ngày phải băng qua cơ số những đoạn đường dốc trơn trượt, bên núi, bên vực để đến lớp. Mỗi trận mưa đi qua để lại cảnh tượng ngán ngẩm, nhão nhoét cho những con đường gieo sự học vùng cao", thầy Hoàng cười, nỗi gian nan không dấu được ánh mắt chất chứa niềm vui.

Để đến được với những học trò miền sơn cước, những người giáo viên phải vượt sông, ngồi thuyền băng qua dòng nước dữ, người đẩy người kéo xe máy, lết từng chút giữa những cơn mưa rừng nặng hạt. Họ cho hay, nhiều hôm đến được lớp học đã trong tình trạng quần áo nhoe nhoét bùn đất như vừa đi...cày ruộng về.

Những giáo viên cắm bản tại nhiều địa bàn rẻo cao tỉnh Nghệ An đang ngày ngày đối mặt với vô số những nỗi hiểm nguy rình rập, những gian nan không thể nói hết bằng lời trên hành trình gieo chữ. Tiếp sức cho họ, là ánh mắt hiếu học của các em thơ nơi những bản làng tít tắp xa.