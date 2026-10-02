Đà Nẵng: Di tích Văn Thánh-Khổng Miếu lưu dấu truyền thống hiếu học và lễ nghĩa

Bức bình phong được khảm sành sứ đặc sắc tại Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Văn Thánh-Khổng Miếu là Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Không gian Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia Văn Thánh-Khổng Miếu ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Cổng tam quan với bốn trụ biểu tại Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia Văn Thánh-Khổng Miếu ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia Văn Thánh-Khổng Miếu ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Chiếc cầu bắc qua hồ nước dẫn vào bên trong Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia Văn Thánh-Khổng Miếu ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Chiếc cầu bắc qua hồ nước dẫn vào bên trong Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia Văn Thánh-Khổng Miếu ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Chiếc cầu bắc qua hồ nước dẫn vào bên trong Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia Văn Thánh-Khổng Miếu ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Không gian hậu cung thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học tại Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia Văn Thánh-Khổng Miếu ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Tôn tượng Đức Khổng Tử được thờ tại Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia Văn Thánh-Khổng Miếu ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Một tấm bia cổ được thờ tại Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia Văn Thánh-Khổng Miếu ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)