Bài 2: Vượt qua gian khó

Chi bộ Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na được thành lập từ cuối năm 2007 với hơn 10 đảng viên, đến nay Đảng bộ Công ty đã chạm mốc 60 đảng viên.

Tiếp tục vượt khó

Ngày 20/9/2013, Nhà máy Thủy điện Hủa Na chính thức khánh thành, khép lại những năm tháng xây dựng đầy gian nan giữa đại ngàn miền Tây Nghệ An. Hai tổ máy có tổng công suất 180 MW đã hòa vào hệ thống điện quốc gia, đánh dấu thành công của một công trình từng được đánh giá là đặc biệt khó khăn về địa hình, địa chất, điều kiện thi công và giải phóng mặt bằng.

Với những người đã dành nhiều năm bám trụ trên công trường, đó là niềm vui không dễ gì diễn tả. Những con đường cheo leo trên sườn núi, những ngày mưa lũ chia cắt, những cuộc họp xuyên đêm để tháo gỡ vướng mắc và cả cuộc di dân quy mô lớn đã trở thành một phần ký ức. Sau bao nhiêu gian khó, thành quả cuối cùng đã hiện hữu bằng một công trình kỳ vĩ và những dòng điện đầu tiên phục vụ đất nước.

Thế nhưng, với những người làm thủy điện, ngày khánh thành chưa bao giờ đồng nghĩa với việc mọi khó khăn đã ở lại phía sau. Nếu trong giai đoạn xây dựng, thử thách lớn nhất là làm thế nào để công trình về đích đúng tiến độ, thì khi nhà máy đi vào vận hành thương mại, một bài toán mới đặt ra: Làm sao để công trình phát điện an toàn, hiệu quả, đủ sức trả những khoản nợ đầu tư lớn và từng bước nâng cao đời sống cho cán bộ, kỹ sư, người lao động?

Lễ cắt băng khánh thành là dấu mốc của niềm vui và thành quả, nhưng phía sau đó là những nỗi lo thường trực. Mưa xuống, nước lên, máy móc vận hành mới biết hết những khó khăn còn ở phía trước. Với Hủa Na, bên cạnh những mùa mưa lũ phải căng mình bảo đảm an toàn công trình, còn có cả những mùa khô thiếu nước, khi nguồn thu phụ thuộc vào điều kiện thủy văn, trong khi chi phí vận hành và nghĩa vụ trả nợ vẫn hiện hữu.

Thực tế, ngay từ những năm cuối của quá trình thi công, tổng mức đầu tư dự án đã chịu áp lực gia tăng do biến động giá vật tư, thiết bị, chi phí xây dựng và nhiều yếu tố khách quan khác. Theo báo cáo tổng kết năm 2012 của Đảng bộ Công ty, tổng mức đầu tư ban đầu được phê duyệt là 5.964 tỷ đồng, trong khi ước tính thời điểm đó cho thấy chi phí thực tế có thể vượt 7.000 tỷ đồng. Đối với một doanh nghiệp vừa hoàn thành dự án đầu tư lớn, số vốn vay và lãi suất ngân hàng trở thành gánh nặng đáng kể. Trong khi đó, sản lượng điện không hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí chủ quan của người vận hành, bởi thủy điện trước hết phải trông vào nguồn nước. Mưa thuận gió hòa, nước về nhiều, nhà máy có điều kiện tăng sản lượng; gặp năm hạn hán, nguồn nước ít, doanh thu và dòng tiền lại chịu sức ép.

Đặc biệt, giai đoạn đầu vận hành, đội ngũ cán bộ, kỹ sư Hủa Na còn phải đồng thời hoàn thiện các quy trình quản lý kỹ thuật, từng bước làm chủ thiết bị, tham gia thị trường phát điện cạnh tranh và xây dựng một mô hình quản trị phù hợp với doanh nghiệp sản xuất điện. Từ chỗ tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành công trình, tổ chức Đảng và lãnh đạo Công ty phải chuyển sang một nhiệm vụ lâu dài hơn: lãnh đạo doanh nghiệp hoạt động ổn định, bảo toàn và phát triển vốn, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, đồng thời chăm lo đời sống người lao động.

Cán bộ, đảng viên, công nhân viên Công ty CP Thủy điện Hủa Na trong ngày khánh thành nhà máy.

Đồng chí Hoàng Xuân Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na cho biết, ngay sau khi nhà máy phát điện thương mại, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo thực hiện mục tiêu kép: quản lý, vận hành an toàn, hiệu quả, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Đằng sau mục tiêu tưởng chừng giản dị ấy là hàng loạt quyết định khó khăn về tài chính, quản trị và tổ chức sản xuất. Bởi nếu vận hành tốt mà không giải quyết được gánh nặng trả nợ, doanh nghiệp khó có điều kiện tích lũy. Ngược lại, nếu chỉ tập trung tìm kiếm lợi nhuận mà xem nhẹ an toàn thiết bị, an toàn đập và đời sống người lao động thì những thành quả có được cũng khó bền vững.

Vì thế, Đảng ủy đã xác định việc tháo gỡ khó khăn tài chính, nâng cao chất lượng quản trị và phát huy năng lực đội ngũ là những nhiệm vụ quan trọng, gắn trực tiếp với hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Ngay từ năm 2015, Công ty đã hoàn thành việc ký kết hợp đồng điều chỉnh thời hạn trả nợ với Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An, kéo dài kế hoạch trả nợ gốc từ 8 năm lên 10 năm. Giải pháp này giúp giảm khoảng 90 tỷ đồng tiền trả nợ gốc mỗi năm so với phương án trước đó, qua đó góp phần giảm áp lực dòng tiền. Cùng với việc cơ cấu lại các khoản vay, Công ty tiếp tục đàm phán điều chỉnh lãi suất, rà soát chi phí, cải thiện hiệu quả vận hành và từng bước xử lý những tồn tại về tài chính sau đầu tư.

Một giải pháp đáng chú ý là việc thu hồi nguồn vốn từ bàn giao đường dây truyền tải 220 kV Hủa Na - Thanh Hóa cho ngành điện. Đồng chí Bùi Huy Thành, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na cho biết, khoản thu hồi hơn 300 tỷ đồng đã góp phần hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình cơ cấu lại tài chính, giảm áp lực vốn và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Từ một doanh nghiệp phải căng mình trước những khoản nợ đầu tư lớn, Hủa Na từng bước ổn định tình hình tài chính. Theo đồng chí Bùi Huy Thành, đến nay Công ty cơ bản đã trả xong các khoản nợ vay đầu tư lớn, có điều kiện chủ động hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tích lũy nguồn lực và thực hiện các kế hoạch phát triển mới. Nhìn lại chặng đường này, thành quả đáng ghi nhận không đơn thuần là những khoản nợ được thanh toán. Quan trọng hơn, Hủa Na đã từng bước chuyển từ tư duy hoàn thành một dự án đầu tư sang tư duy quản trị doanh nghiệp hiệu quả. Vai trò của tổ chức Đảng được thể hiện thông qua năng lực định hướng, tập hợp nguồn lực, lãnh đạo thực hiện những giải pháp thiết thực để doanh nghiệp vượt qua khó khăn và phát triển.

Nếu trong giai đoạn xây dựng, nghị quyết của Đảng bộ được cụ thể hóa bằng tiến độ ngăn sông, tích nước, phát điện, thì ở giai đoạn vận hành, những mục tiêu ấy được đo bằng sản lượng điện, hiệu quả tài chính, an toàn nhà máy và đời sống người lao động.

Nhà máy Thủy điện Hủa Na những ngày đầu thi công, xây dựng.

Giữ dòng điện giữa đại ngàn

Làm thủy điện, điều người ta lo nhất không phải lúc nào cũng là máy móc hư hỏng. Có những năm, nỗi lo lớn nhất là trời không mưa, hồ thiếu nước; nhưng khi mưa lũ lớn đổ về, bài toán lại đảo ngược, bởi an toàn đập, hồ chứa và vùng hạ du phải được đặt lên hàng đầu. Ở Hủa Na, nơi công trình nằm sâu giữa vùng núi miền Tây Nghệ An, việc vận hành nhà máy đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân vận hành và các bộ phận quản lý. Các thông số về thủy văn, mực nước, thiết bị, công suất phát điện phải được theo dõi liên tục; việc điều tiết hồ chứa phải tuân thủ quy trình, phối hợp với các cơ quan chức năng và hệ thống điều độ điện.

Công việc của những kỹ sư thủy điện có phần đặc biệt, bởi họ phải quen với cả sự tĩnh lặng và những tình huống bất ngờ. Có những ca trực diễn ra bình thường giữa tiếng máy đều đặn, nhưng chỉ cần một tín hiệu bất thường trên hệ thống giám sát, một biến động về thủy văn hay một sự cố thiết bị, cả kíp vận hành lập tức phải tập trung xử lý theo đúng quy trình.

Với những người làm nghề, an toàn không phải khẩu hiệu treo trên tường mà là nguyên tắc chi phối từng thao tác. Không thể vì muốn tăng sản lượng mà xem nhẹ giới hạn kỹ thuật; càng không thể để đến khi sự cố xảy ra mới tính chuyện phòng ngừa. Đồng chí Đoàn Văn Trường, Phó Giám đốc Công ty CP Thủy điện Hủa Na chia sẻ: "Người xưa có câu “mất bò mới lo làm chuồng”, hay “nước đến chân mới nhảy”, để phê phán thói quen chỉ hành động khi sự việc đã xảy ra. Trong quản lý vận hành thủy điện, nếu làm như thế có thể phải trả giá rất đắt. Bởi vậy, công việc quan trọng nhất nhiều khi lại nằm ở những việc ít người nhìn thấy: dự báo, kiểm tra, bảo dưỡng, xây dựng phương án ứng phó và chuẩn bị lực lượng sẵn sàng trước mùa mưa lũ".

Tại Hủa Na, công tác kiểm tra, sửa chữa định kỳ và quản trị rủi ro được chú trọng ngay từ những năm đầu vận hành. Công ty thường xuyên mời các cán bộ kỹ thuật giàu kinh nghiệm, đã tham gia vận hành những nhà máy thủy điện lớn trong nước, đến tư vấn, đánh giá các nguy cơ tiềm ẩn về thiết bị. Đội ngũ kỹ sư cũng từng bước được đào tạo để tự chủ trong quản lý vận hành, bảo dưỡng và xử lý những tình huống kỹ thuật phức tạp.

Cùng với quá trình trưởng thành của đội ngũ, vai trò của các đảng viên tại những bộ phận trực tiếp sản xuất ngày càng được khẳng định. Một nhà máy điện không thể vận hành hiệu quả nếu thiếu kỷ luật, trách nhiệm và sự phối hợp giữa các cá nhân. Trong môi trường ấy, phẩm chất tiên phong của người đảng viên trước hết thể hiện qua trình độ chuyên môn, tác phong làm việc, sự gương mẫu và tính kỷ luật trong chấp hành quy trình.

Tình đồng đội ở một nhà máy thủy điện vùng sâu, vùng xa cũng có những nét rất riêng. Khác với nhiều công việc có thể khép lại sau giờ hành chính, hoạt động phát điện diễn ra theo ca kíp, đòi hỏi sự bàn giao chính xác, phối hợp liên tục và trách nhiệm của từng người trong một tập thể. “Tối lửa tắt đèn có nhau” vốn là câu nói về tình nghĩa xóm giềng, nhưng với những người vận hành nhà máy giữa đại ngàn, câu nói ấy cũng diễn tả rất gần gũi tinh thần hỗ trợ lẫn nhau trong công việc. Một ca trực an toàn là kết quả của cả kíp làm việc, của sự phối hợp giữa những người ở phòng điều khiển với các bộ phận kỹ thuật, bảo dưỡng và quản lý.

Trong những thời điểm mưa lũ, tinh thần ấy càng có ý nghĩa quan trọng. Các bộ phận phải duy trì thông tin, cập nhật tình hình, kiểm tra hệ thống thiết bị và phối hợp với chính quyền, cơ quan chức năng nhằm thực hiện đúng phương án vận hành hồ chứa. Năm 2025, các đợt bão lớn như Wipha, Kajiki và Bualoi đã gây ra những diễn biến thời tiết, thủy văn phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến các nhà máy của Công ty. Tại Nhà máy Thủy điện Nậm Nơn, lũ lớn từng làm ngập một phần sàn hạ lưu nhà máy khoảng 0,4 m và gây sạt lở đất. Tuy nhiên, nhờ chủ động triển khai phương án phòng chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, hai nhà máy Hủa Na và Nậm Nơn vẫn duy trì hoạt động phát điện ổn định, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Đằng sau kết quả ấy là quá trình chuẩn bị, phân công nhiệm vụ và tổ chức ứng phó từ trước khi thiên tai xảy ra. Đây cũng là một minh chứng cho yêu cầu gắn công tác lãnh đạo của tổ chức Đảng với những nhiệm vụ chuyên môn cụ thể, trong đó an toàn công trình, an toàn con người và trách nhiệm với cộng đồng phải luôn được đặt lên hàng đầu.

Cán bộ, đảng viên, công nhân viên Công ty CP Thủy điện Hủa Na tại Lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập.

Mái nhà chung giữa núi rừng

Nếu chỉ nhìn vào những tổ máy phát điện, những biểu đồ sản lượng hay các báo cáo tài chính, khó có thể hình dung hết cuộc sống đặc biệt của những người lao động Công ty CP Thủy điện Hủa Na. Nằm giữa vùng rừng núi xa xôi, điều kiện sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên nhà máy gặp không ít khó khăn.

Ở đây, muốn mua một kilôgam thịt, một ít thực phẩm hay những nhu yếu phẩm thông thường phải đi hàng chục cây số đường núi. Sóng điện thoại và truyền hình không phải lúc nào cũng thuận tiện; khoảng cách đến trường học, cơ sở dịch vụ hay nơi sinh sống của gia đình khiến nhiều người phải sống xa vợ con.

Đối với những kỹ sư trẻ từ miền xuôi lên công tác, khó khăn lớn đôi khi không nằm ở công việc chuyên môn. Họ đã được đào tạo để làm chủ máy móc, thiết bị, nhưng để gắn bó lâu dài với một nhà máy nằm sâu giữa đại ngàn lại cần thêm sức chịu đựng, khả năng thích nghi và tình cảm với tập thể. Có những gia đình cả hai vợ chồng cùng làm việc tại nhà máy, được bố trí nhà công vụ nhưng lại gặp khó khăn khi con đến tuổi đi học. Có người phải nhờ ông bà lên trông cháu, có người gửi con về quê. Những khoảng cách gia đình ấy không thể giải quyết chỉ bằng chế độ tiền lương, mà còn cần sự quan tâm, sẻ chia và động viên từ tập thể.

Trong hoàn cảnh đó, câu chuyện chăm lo đời sống người lao động tại Hủa Na có những nét rất riêng. Bên cạnh nhà ở công vụ và các chế độ chính sách, Công ty còn tổ chức tăng gia sản xuất, phát triển các khu trồng rau, cây ăn quả, chăn nuôi trong khuôn viên nhà máy, từng bước cải thiện điều kiện sinh hoạt cho cán bộ, công nhân viên. Khuôn viên nhà máy rộng hàng chục hécta được chăm sóc như một công viên giữa núi rừng. Những vườn rau, vườn cây ăn quả, ao cá và khu vực chăn nuôi được phân công cho các bộ phận quản lý. Có những cán bộ ban ngày làm công việc chuyên môn, hết giờ lại trở thành người trồng cây, làm vườn, chăm sóc cảnh quan. Công việc ấy không đơn thuần nhằm có thêm rau xanh hay thực phẩm. Giữa nơi cách xa các khu dân cư lớn, hoạt động tăng gia còn giúp cải thiện bữa ăn, tạo không gian sinh hoạt tập thể và gắn kết những con người vốn đến từ nhiều địa phương khác nhau.

Đồng chí Nguyễn Trọng Thạch, Phó Giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn Công ty chia sẻ: "Do nhà máy nằm ở nơi quá xa xôi, mỗi đảng viên phải nêu cao tính gương mẫu, từ công việc chuyên môn, tăng gia sản xuất đến giữ gìn lối sống và chấp hành kỷ luật". Theo đồng chí, người đảng viên phải đi đầu trong việc thực hiện quy định, xây dựng nếp sống lành mạnh, tránh các tệ nạn và góp phần gìn giữ sự đoàn kết thống nhất của tập thể. Câu chuyện ấy cho thấy công tác xây dựng Đảng ở một đơn vị sản xuất vùng sâu, vùng xa không thể chỉ diễn ra trong phòng họp. Vai trò gương mẫu của đảng viên còn được thể hiện trong đời sống hằng ngày, qua cách ứng xử với đồng nghiệp, với công việc chung, ý thức giữ gìn môi trường và trách nhiệm với những người xung quanh.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Trọng Thạch, các cụ có câu “có thực mới vực được đạo”. Nói đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng mà không quan tâm đến bữa ăn, chỗ ở, thu nhập và những lo toan đời thường của người lao động thì khó tạo dựng được sự gắn bó lâu dài. Với những người công tác ở Hủa Na, một bữa cơm đủ đầy, một nơi ở ổn định hay sự hỗ trợ khi gia đình gặp khó khăn đều mang ý nghĩa thiết thực. Đó cũng là lý do công tác chăm lo đời sống người lao động luôn gắn với nhiệm vụ xây dựng Đảng và hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong Công ty. Không chỉ bảo đảm chế độ tiền lương, bảo hiểm, điều kiện làm việc, Đảng ủy còn lãnh đạo phát huy vai trò của Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các tổ chức đoàn thể trong xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, lành mạnh.

Trong một tập thể có nhiều người làm việc xa gia đình, sự quan tâm, chia sẻ càng trở nên quan trọng. Tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ” không phải điều gì xa lạ, mà là những giá trị cần được gìn giữ trong văn hóa ứng xử và quan hệ đồng nghiệp. Khi một người gặp khó khăn, sự động viên của đồng nghiệp và tổ chức có thể giúp họ yên tâm vượt qua biến cố, tiếp tục gắn bó với công việc.

Chính từ những việc làm gần gũi ấy, tình đồng chí, đồng đội được bồi đắp. Tập thể trở thành một mái nhà thứ hai, nơi những người lao động chia sẻ với nhau cả công việc lẫn cuộc sống. Đây là nguồn sức mạnh giúp Hủa Na duy trì được đội ngũ, nhất là trong giai đoạn điều kiện vật chất còn nhiều thiếu thốn. Cùng với sự phát triển của doanh nghiệp, đời sống người lao động cũng từng bước được cải thiện. Thu nhập bình quân từ mức khoảng 12 - 14 triệu đồng/người/tháng những năm đầu nay đã tăng lên trên 30 triệu đồng/người/tháng. Đó là một thành quả đáng tự hào!

Những mùa quả ngọt

Sau hơn một thập niên vận hành, những nỗ lực vượt khó của tập thể Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na đã được phản ánh bằng những kết quả sản xuất kinh doanh ngày càng tích cực. Năm 2025, tổng sản lượng điện thương mại của Công ty đạt 1.050,68 triệu kWh, doanh thu 1.172,81 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 501,06 tỷ đồng. Đây là những con số đáng chú ý đối với một doanh nghiệp từng phải đối diện với gánh nặng tài chính lớn sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng. Từ chỗ phải tìm mọi giải pháp cân đối dòng tiền, cơ cấu lại các khoản vay, Hủa Na đã từng bước tạo dựng nền tảng tài chính ổn định, có điều kiện tiếp tục đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và chăm lo người lao động.

Công ty đã cơ bản hoàn thành việc trả các khoản nợ vay đầu tư lớn, đồng thời duy trì nguồn thu để thực hiện nghĩa vụ ngân sách, chi trả cổ tức và tái đầu tư phát triển.

Nhưng thành quả ấy không tự nhiên mà có. Nó được tích lũy qua nhiều năm vận hành an toàn, quản lý chi phí chặt chẽ, chú trọng bảo dưỡng thiết bị, từng bước hoàn thiện các quy trình quản trị và phát huy sáng kiến của người lao động. Trong năm 2025, Hủa Na đã áp dụng 10 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất, đồng thời tiếp tục nghiên cứu nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả làm việc, cải thiện hệ thống thiết bị và ứng dụng công nghệ trong quản lý vận hành.

Một góc Nhà máy Thủy điện Hủa Na.

Trong môi trường sản xuất điện, mỗi sáng kiến kỹ thuật có thể góp phần giảm chi phí sửa chữa, nâng cao độ tin cậy thiết bị hoặc rút ngắn thời gian bảo dưỡng. Những cải tiến tưởng chừng nhỏ bé ấy, khi được tích lũy qua nhiều năm, trở thành một phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đó cũng là quá trình trưởng thành của đội ngũ cán bộ, kỹ sư Hủa Na. Từ những người phải học hỏi, tiếp nhận công nghệ trong giai đoạn đầu vận hành, họ từng bước tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn và chủ động hơn trong công tác sửa chữa, bảo dưỡng.

Nhìn lại hành trình của Hủa Na, có thể thấy quá trình xây dựng Đảng đã gắn liền với những nhiệm vụ cụ thể của từng giai đoạn. Khi công trình đang thi công, đó là lãnh đạo vượt khó, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Khi nhà máy đi vào vận hành, trọng tâm chuyển sang an toàn sản xuất, tháo gỡ khó khăn tài chính, nâng cao hiệu quả quản trị và chăm lo đời sống người lao động. Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng còn được thể hiện qua việc bồi dưỡng, phát triển đội ngũ đảng viên ngay trong lực lượng trực tiếp sản xuất. Từ hơn 10 đảng viên những ngày đầu, đến nay Đảng bộ Công ty có gần 60 đảng viên trên tổng số khoảng 140 cán bộ, công nhân viên, chiếm tỷ lệ trên 40%.

Sự phát triển ấy có ý nghĩa không chỉ về số lượng. Trong một đơn vị yêu cầu tính kỷ luật, trình độ chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cao, đội ngũ đảng viên đông đảo là điều kiện quan trọng để phát huy vai trò nòng cốt ở các bộ phận công tác, lan tỏa tinh thần gương mẫu trong lao động sản xuất và xây dựng môi trường làm việc đoàn kết.

Trong quá trình lãnh đạo doanh nghiệp, Đảng ủy Hủa Na từng bước gắn công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nề nếp ấy góp phần hình thành một tập thể lao động mà mỗi người hiểu rõ trách nhiệm của mình đối với công việc chung. Thành tích sản xuất kinh doanh vì thế cũng mang dấu ấn của sự đoàn kết và tinh thần trách nhiệm được bồi đắp qua nhiều năm.

Vượt qua những khó khăn sau ngày phát điện, Đảng bộ và tập thể người lao động Hủa Na đã tạo dựng được một nền tảng quan trọng cho hành trình tiếp theo. Từ chỗ tập trung vận hành một công trình, doanh nghiệp bắt đầu mở rộng quy mô, phát triển dịch vụ kỹ thuật, tìm kiếm những nguồn thu mới và từng bước tham gia vào xu hướng chuyển đổi xanh của ngành năng lượng. Đó là những con đường mới mà các thế hệ đảng viên Hủa Na đang tiếp tục khai mở, với tinh thần không bằng lòng với những thành quả đã có, sẵn sàng đổi mới để đưa doanh nghiệp bước vào một giai đoạn phát triển cao hơn...

(Còn nữa)