Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ Cà Mau giải bài toán phát triển từ thực tiễn

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN)

Ngày 1/11, Đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ do Bộ trưởng Vũ Hải Quân làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Cà Mau cho biết, địa phương đã triển khai các nhiệm vụ khoa học, công nghệ theo nguyên tắc “6 rõ, 1 xuyên suốt,” đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành 171/275 nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 57 (đạt trên 62% kế hoạch).

Lĩnh vực hạ tầng viễn thông của tỉnh phát triển mạnh với 6.994 trạm thu phát sóng viễn thông di động (BTS) trong đó có 480 trạm 5G, phủ sóng di động đến 100% dân số và cáp quang kết nối 100% ấp, khóm.

Trong cải cách hành chính và chính quyền số, Cà Mau cung cấp trực tuyến 100% thủ tục cho doanh nghiệp; ứng dụng iCaMau ghi nhận hơn 56.300 lượt người dùng; hệ thống iOffice liên thông 760 đơn vị với tỷ lệ ký số văn bản đạt 99,08%; tỷ lệ xử lý hồ sơ trực tuyến cấp tỉnh đạt 95,40% và cấp xã đạt 85,59%.

Trung tâm IOC đã liên thông dữ liệu 16 lĩnh vực cùng 188 danh mục dữ liệu chủ, dữ liệu dùng chung và dữ liệu mở. Địa phương cũng đã tuyển chọn 19 nhiệm vụ cấp tỉnh, đề xuất 8 đề tài cấp quốc gia và ứng dụng hiệu quả công nghệ nuôi tôm siêu thâm canh kết hợp điện Mặt trời.

Bên cạnh kết quả đạt được, lãnh đạo tỉnh Cà Mau thẳng thắn chỉ ra những hạn chế như tiến độ giải ngân vốn khoa học công nghệ còn chậm, dữ liệu phân tán, liên kết giữa cơ quan quản lý-nhà khoa học-doanh nghiệp chưa đủ mạnh...

Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN)

Tỉnh Cà Mau kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện cơ chế tài chính mới; tư vấn mô hình chính quyền số dựa trên dữ liệu; hỗ trợ ứng dụng AI; thí điểm chuyển đổi số toàn diện tại 2 xã, phường (giai đoạn 2026-2027); đồng thời hỗ trợ khảo sát tính cần thiết của Trung tâm chiếu xạ đa năng gắn với Cảng lưỡng dụng Hòn Khoai và Trạm quan trắc phóng xạ môi trường.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Sở Công Thương tỉnh Cà Mau đề xuất được hỗ trợ công nghệ chọn giống tôm, cua chất lượng cao, chế biến sâu, bảo hộ chỉ dẫn địa lý, ứng dụng viễn thám cảnh báo sạt lở và xây dựng cơ sở dữ liệu carbon rừng ngập mặn.

Phản hồi các đề xuất từ địa phương, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Lưu Hoàng Long cho biết, đơn vị đang hoàn thiện Đề án phát triển cua Cà Mau dựa trên công cụ sở hữu trí tuệ xuyên suốt từ sản xuất đến tiêu thụ.

Thông tin cụ thể về việc Bộ đang xây dựng Đề án phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn 2045 với 10 bài toán lớn và 50 nhiệm vụ cụ thể, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính cho rằng đối với đề xuất được hỗ trợ công nghệ chọn giống tôm, cua, công tác nghiên cứu giống cần hướng đến ứng dụng công nghệ chọn lọc gene để tạo ra giống mới có chất lượng, thay vì chỉ dừng ở việc chọn con bố mẹ.

Các nhiệm vụ phải có sản phẩm đầu ra, doanh nghiệp, trung tâm giống, nhà khoa học và chính quyền cùng tham gia.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải ghi nhận những ý kiến đóng góp, định hướng và đề xuất của Đoàn công tác, đồng thời nhấn mạnh, tôm và cua là hai ngành hàng kinh tế chủ lực của địa phương.

Đối với nhiệm vụ chuyển đổi số, Cà Mau xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, lấy người dân làm trung tâm và tập trung hoàn thiện hệ thống dữ liệu cơ sở.

Thông qua buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau mong muốn Bộ Khoa học và Công nghệ tập trung hỗ trợ tỉnh ở 3 nhóm vấn đề trọng tâm gồm ứng dụng giải pháp công nghệ nâng cao giá trị hai ngành hàng chủ lực tôm và cua; nghiên cứu giải pháp dự báo, ứng phó sạt lở, sụt lún và xâm nhập mặn (khi địa phương mất khoảng 450 ha đất rừng/năm) và đẩy mạnh chuyển đổi số, quản trị dữ liệu phục vụ vận hành chính quyền cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính gắn với tăng cường phân cấp, phân quyền.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân ký kết chương trình phối hợp phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN)

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Vũ Hải Quân nhấn mạnh các nhiệm vụ khoa học, công nghệ phải xuất phát trực tiếp từ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và có cam kết ứng dụng kết quả rõ ràng.

“Một nhiệm vụ muốn triển khai hiệu quả cần có sự tham gia của các bên, với trách nhiệm và nguồn lực cụ thể. Doanh nghiệp phải xác định rõ nội dung công việc, khả năng đầu tư; địa phương cùng Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm hỗ trợ tương ứng. Việc phân bổ ngân sách cần gắn với bài toán cụ thể, công nghệ rõ ràng và sản phẩm đầu ra. Nếu chỉ sử dụng ngân sách Trung ương trong khi chưa xác định rõ công nghệ, bài toán cần giải quyết và trách nhiệm của các bên, việc triển khai có thể lặp lại những hạn chế trước đây,” Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân khẳng định.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Trung Tính và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân đã ký kết Chương trình phối hợp phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Cà Mau giai đoạn 2026-2030./.