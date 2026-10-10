Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 6: MU gặp Tottenham, Liverpool đại chiến Man City

Vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026/27 diễn ra từ ngày 10/10 với tâm điểm MU gặp Tottenham và Liverpool tiếp Man City. Cuộc đua ngôi đầu hứa hẹn nhiều biến động.

Hình minh họa.

Sau quãng nghỉ dành cho các đội tuyển quốc gia, Ngoại hạng Anh trở lại với loạt trận đáng chú ý. Manchester City đang chiếm ưu thế trong cuộc đua vô địch sau 5 trận toàn thắng, trong khi Arsenal, Brighton và Liverpool đều muốn thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng.

Vòng đấu này còn chứng kiến cuộc đối đầu giữa Manchester United và Tottenham, hai đội bóng đang có khởi đầu đáng thất vọng. Đặc biệt, màn so tài giữa Liverpool và Man City tại Anfield được chờ đợi sẽ tạo ra bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đua vô địch mùa giải 2026/27.

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 6 mới nhất

Vòng 6 Ngoại hạng Anh diễn ra từ ngày 10 đến 12/10 theo giờ Anh, tương ứng từ tối 10/10 đến rạng sáng 13/10 theo giờ Việt Nam.

Lịch thi đấu cụ thể như sau:

Lưu ý: Thời gian thi đấu tính theo giờ Việt Nam và có thể thay đổi theo quyết định của ban tổ chức.

Trận đấu mở màn giữa Arsenal và Leeds United lúc 18h30 ngày 10/10 nhận được nhiều sự quan tâm. Sau thất bại 0-3 trước Brighton ở vòng 5, Arsenal cần chiến thắng để tiếp tục bám đuổi Man City. Tuy nhiên, Leeds không phải đối thủ dễ chịu khi vẫn duy trì thành tích bất bại sau 5 vòng đầu tiên.

Tại Old Trafford, MU tiếp đón Tottenham lúc 23h30 cùng ngày. Cả hai đều đang chịu áp lực lớn từ kết quả thi đấu. MU mới giành được 5 điểm, đứng thứ 12, trong khi Tottenham gây thất vọng khi xếp cuối bảng với vỏn vẹn 2 điểm. Đây được xem là cơ hội để một trong hai đội tìm lại sự tự tin và cải thiện thứ hạng.

Tâm điểm của vòng đấu là cuộc đối đầu Liverpool – Manchester City lúc 22h30 ngày 11/10. Đội khách đang thể hiện phong độ ấn tượng với 15 điểm tuyệt đối, ghi 13 bàn sau 5 trận. Trong khi đó, Liverpool chưa thua nhưng đã có tới 3 trận hòa, khiến họ bị đối thủ bỏ xa 6 điểm.

Được chơi tại Anfield là lợi thế cho Liverpool, song hàng công đội chủ nhà gặp khó khăn khi Alexander Isak và Cody Gakpo vắng mặt vì chấn thương. Nếu giành chiến thắng, Man City sẽ tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu và tạo sức ép đáng kể lên các đối thủ cạnh tranh.

Ngoài ba trận đấu kể trên, Brighton có cơ hội duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu khi làm khách trước Sunderland. Chelsea cũng cần tận dụng lợi thế sân nhà trước Bournemouth để cải thiện vị trí sau khởi đầu thiếu ổn định.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/27 mới nhất

Trước khi vòng 6 khởi tranh, Manchester City dẫn đầu bảng xếp hạng với 15 điểm sau 5 trận toàn thắng. Arsenal đứng thứ hai với 12 điểm, còn Brighton xếp thứ ba với 10 điểm.

Đáng chú ý, Brentford, Leeds United, Liverpool và Everton cùng có 9 điểm, khiến cuộc cạnh tranh ở nhóm đầu trở nên chật chội. Trong khi đó, Manchester United và Chelsea vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau vòng 5, cập nhật trước các trận ngày 10/10/2026:

Bảng xếp hạng tính đến trước vòng 6. Các đội đều thi đấu 5 trận.

Khoảng cách giữa Man City và Arsenal hiện là 3 điểm. Điều đó đồng nghĩa đội bóng thành London có cơ hội gây sức ép lên đối thủ nếu đánh bại Leeds trong trận đấu sớm, trước khi Man City bước vào cuộc đại chiến với Liverpool.

Brighton cũng đang trở thành điểm sáng của mùa giải. Đội bóng này đã ghi tới 16 bàn, nhiều nhất giải sau 5 vòng, đồng thời sở hữu hiệu số bàn thắng bại +11.

Ở chiều ngược lại, Tottenham là đội gây thất vọng lớn nhất khi chưa có chiến thắng nào. Việc đứng cuối bảng sau 5 vòng khiến chuyến làm khách trước MU càng trở nên quan trọng.

Coventry City và Fulham cũng nằm trong nhóm ba đội cuối bảng. Với khoảng cách điểm số còn khá sít sao ở nửa dưới bảng xếp hạng, kết quả vòng 6 có thể làm thay đổi đáng kể vị trí của nhiều câu lạc bộ.

Vòng 6 vì thế không chỉ thu hút sự chú ý bởi những cuộc đối đầu giữa các đội bóng lớn, mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với cả cuộc đua vô địch lẫn cuộc chiến trụ hạng ngay từ giai đoạn đầu mùa giải.