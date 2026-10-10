MU gây thất vọng trước 10 người Tottenham

Manchester United tiếp tục khiến người hâm mộ thất vọng khi bị đội bét bảng Tottenham cầm hòa ngay tại Old Trafford. Dù có bàn mở tỷ số và được chơi hơn người trong những phút cuối, đoàn quân của Michael Carrick vẫn không thể bảo toàn lợi thế. Chuỗi trận không thắng trên mọi đấu trường vì thế kéo dài lên con số 5, phơi bày những vấn đề đáng báo động của "Quỷ đỏ".

MU khởi đầu trận đấu trong sự chệch choạc khó tin. Ngay phút thứ 3, Senne Lammens chuyền bóng bất cẩn, buộc anh phải lăn xả sửa sai sau cú dứt điểm của Dominic Solanke.

Tottenham nhanh chóng khai thác những khoảng trống ở hai biên, liên tục đặt hàng thủ chủ nhà vào tình trạng báo động. Sau hơn 20 phút, đội khách đã có tới 5 cơ hội, trong khi MU gần như chưa tạo ra tình huống đáng kể nào. Những tiếng la ó trên khán đài Old Trafford phản ánh rõ sự bất mãn của người hâm mộ.

MU chơi thiếu gắn kết trong hiệp một.

Sự lép vế của MU còn được thể hiện qua thống kê bàn thắng kỳ vọng. Đội chủ nhà chỉ đạt 0,05 xG trong hiệp một, thấp xa so với con số 0,96 của Tottenham. Các đường chuyền thiếu chính xác, khả năng kiểm soát tuyến giữa yếu kém và những khoảng trống nơi hàng thủ khiến thầy trò Carrick may mắn mới bước vào giờ nghỉ mà không bị dẫn bàn.

Sau giờ nghỉ, MU chơi khởi sắc hơn và cuối cùng cũng tìm được bàn mở tỷ số ở phút 73. Matheus Cunha phối hợp với Bryan Mbeumo trước khi tiền đạo người Cameroon tung cú sút chéo góc hiểm hóc, giúp Old Trafford bùng nổ. Đó là khoảnh khắc hiếm hoi chủ nhà cho thấy sự sắc bén trong một trận đấu mà họ bị đối thủ lấn lướt trong phần lớn thời gian.

Mbeumo ghi bàn trong cả 3 lần gần nhất gặp Tottenham.

Bước ngoặt đến ở phút 79, khi Rodrigo Bentancur nhận thẻ đỏ sau vụ xô xát với Luke Shaw. Tottenham chỉ còn 10 người, còn MU đứng trước cơ hội lớn để giữ lại chiến thắng. Thế nhưng, lợi thế ấy không giúp đội chủ nhà chơi chắc chắn hơn. Thay vì kiểm soát thế trận, họ tiếp tục để đối phương tìm được khoảng trống trong những phút cuối.

MU không thể tận dụng lợi thế hơn người.

Phút 90+2, từ quả tạt của Sandro Tonali, Dominic Solanke băng vào dứt điểm cận thành, trừng phạt sự lỏng lẻo của hàng phòng ngự MU. Lisandro Martinez không thể theo kèm tiền đạo đối phương, và bàn gỡ hòa khiến mọi nỗ lực trước đó của đội chủ sân Old Trafford trở nên vô nghĩa.

Năm trận liên tiếp không thắng là hồi chuông cảnh báo dành cho Carrick. Vấn đề của MU không chỉ nằm ở khả năng tấn công thiếu ổn định, mà còn ở sự mất tập trung và bản lĩnh yếu kém trong thời khắc quyết định. Khi ngay cả lợi thế hơn người cũng không thể giúp họ bảo vệ tỷ số, "Quỷ đỏ" giậm chân ở nửa sau bảng xếp hạng với 6 điểm và có lý do để lo lắng về chặng đường phía trước.