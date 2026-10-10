Lão tướng 36 tuổi lập cú đúp giúp Chelsea thắng 5-1

Henderson giúp Chelsea có chiến thắng rất đậm.

Chelsea bước vào trận đấu với áp lực không nhỏ sau thất bại 0-3 trước Brentford ở vòng 5. Đội bóng thành London thậm chí thủng lưới tới 12 bàn. Cuộc tiếp đón Bournemouth vì thế được xem là cơ hội để "The Blues" lấy lại niềm tin sau giai đoạn khởi đầu thiếu ổn định.

Với quyết tâm đó, đội chủ nhà lập tức tạo khác biệt ngay sau tiếng còi khai cuộc trong ngày hàng công thăng hoa. Phút thứ 2, Cole Palmer đột phá vào vùng cấm rồi trả ngược để Henderson dứt điểm chính xác, mở tỷ số cho Chelsea.

Đúng một phút sau, đội chủ sân Stamford Bridge tiếp tục được hưởng niềm vui. Từ quả treo bóng khó chịu của Rogers, Antonio Silva đánh đầu phá bóng nhưng vô tình đưa bóng vào lưới nhà, giúp Chelsea nhân đôi cách biệt.

Bournemouth nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng gặp nhiều khó khăn trước sức ép của "The Blues". Phút 36, thủ môn Emi Martinez liên tiếp thực hiện hai pha cứu thua quan trọng, giữ vững lợi thế cho Chelsea.

Chelsea giải cơn khát chiến thắng.

Ngay đầu hiệp hai, Chelsea tiếp tục gia tăng cách biệt. Phút 46, Neto vượt qua Antonio ở cánh phải rồi chuyền ngược thuận lợi để Pedro dứt điểm thành bàn, nâng tỷ số lên 3-0.

Bournemouth rút ngắn cách biệt xuống 1-3 ở phút 52 trong tình huống lộn xộn trước khung thành Chelsea. Moises Caicedo cố gắng phá bóng nhưng Evanilson áp sát kịp thời, khiến bóng bật vào chân tiền đạo này rồi đi vào lưới. Dù vậy, hy vọng của đội khách nhanh chóng bị dập tắt.

Phút 67, Chavarria căng ngang để Pedro băng vào dứt điểm một chạm, hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 4-1. Ba phút sau, Henderson thực hiện cú đá phạt đẹp mắt ấn định chiến thắng 5-1 cho Chelsea.

Chiến thắng đậm là cú hích cần thiết cho Chelsea sau chuỗi kết quả đáng thất vọng. Tuy nhiên, việc để đối thủ ghi bàn cho thấy đội bóng thành London cần cải thiện khả năng phòng ngự nếu muốn duy trì sự ổn định trong cuộc đua đường dài.

Sau 6 vòng đấu, Chelsea tạm vươn lên vị trí thứ 5 với 10 điểm nhưng còn kém ngôi đầu của Man City 5 điểm và thi đấu nhiều hơn 1 trận.