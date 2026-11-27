Hiểu lầm về mỡ lợn phần lớn xuất phát từ quan niệm dinh dưỡng trong xã hội. (Ảnh: ITN).

Hiểu lầm về mỡ lợn phần lớn xuất phát từ quan niệm dinh dưỡng trong xã hội. Trước đây, quan điểm chủ đạo là: Chất béo động vật chứa nhiều axit béo bão hòa, dễ làm tăng cholesterol, từ đó dẫn đến các bệnh tim mạch.

Lý thuyết này đơn giản và dễ hiểu, nhanh chóng chiếm lĩnh nhận thức của công chúng. Nhưng nghiên cứu sau này phát hiện mọi việc không đơn giản như vậy.

Axit béo bão hòa trong thực phẩm không phải lúc nào cũng xấu, hơn nữa các loại chất béo khác nhau có con đường chuyển hóa khác nhau trong cơ thể.

Dầu thực vật tuy trông có vẻ “nhẹ” hơn, nhưng lại không ổn định, một khi dùng đi dùng lại ở nhiệt độ cao, phản ứng oxy hóa diễn ra nhanh hơn, dễ sinh ra các gốc tự do có hại cho cơ thể. Lipid đã bị oxy hóa là một trong những nguyên nhân quan trọng gây ra bệnh mạn tính.

Mỡ ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe xương

Thứ gây hại tim mạch là những loại dầu đã qua chế biến quá mức, chiên đi chiên lại, chứa chất béo chuyển hóa. (Ảnh: ITN).

Các vitamin tan trong chất béo, như vitamin D, không thể hấp thụ nếu thiếu chất béo, và mỡ lợn cũng chứa một lượng vitamin tan trong chất béo nhất định, đặc biệt là vitamin D.

Nếu ăn quá ít chất béo trong thời gian dài, đặc biệt là ở người cao tuổi, sẽ ảnh hưởng đến hấp thụ canxi và cân bằng chuyển hóa xương.

Nhiều người loãng xương không phải thiếu canxi mà là do cơ thể hấp thụ kém vì quá ít chất béo. Quá nhiều người vì cái gọi là "ăn ít chất béo để khỏe" mà làm cơ thể suy yếu.

Hệ miễn dịch không thể bỏ qua chất béo

Một số axit béo trong mỡ lợn, như axit stearic và axit palmitic,... là thành phần quan trọng của màng tế bào. Chức năng của các tế bào miễn dịch phụ thuộc vào cấu trúc màng ổn định, chế độ ăn thiếu chất béo sẽ trực tiếp làm suy yếu phản ứng miễn dịch.

Có những người cứ tới giai đoạn chuyển mùa là bị cảm, một trong những lý do chính là do lâu dài hấp thụ chất béo không đủ, khả năng sửa chữa tế bào giảm. Có người lại hay bị loét miệng, da khô nứt, vết thương lâu lành, về bản chất là cơ thể thiếu các nguyên liệu chất béo cơ bản.

Chất béo cung cấp năng lượng

Chất béo là chất có mật độ năng lượng cao, mỗi đơn vị trọng lượng cung cấp năng lượng nhiều hơn nhiều so với tinh bột. Với một số người lao động nặng, hoặc bệnh nhân trong giai đoạn hồi phục, việc ăn một chút mỡ lợn sẽ giúp bổ sung sức lực nhanh hơn.

Mỡ lợn không giống như một số dầu thực vật khó tiêu, khi đun nóng cũng không dễ bị biến chất, ăn vào dễ tiêu hóa và ít kích thích dạ dày ruột. Đối với một số nhóm người đặc biệt, chẳng hạn người già và những người đang hồi phục sau phẫu thuật, lại càng phù hợp.

Nhiều người nghe thấy mỡ lợn có cholesterol là không dám động tới, nhưng logic này đã lỗi thời. Phần lớn cholesterol trong cơ thể do cơ thể tự tổng hợp, cholesterol từ thực phẩm chỉ chiếm một phần rất nhỏ, và cơ chế điều chỉnh cũng phức tạp.

Hạn chế quá mức cholesterol có thể ảnh hưởng đến tổng hợp hormone, sản xuất vitamin D và chức năng hệ thần kinh.

Mỡ lợn an toàn hơn cho sức khỏe tim mạch

Mỡ lợn từ lâu đã được coi là nguồn nguy cơ cao gây bệnh tim mạch, nhưng chính suy nghĩ gán nhãn kiểu này lại khiến người ta bỏ qua rằng “cách chế biến” mới là yếu tố quyết định rủi ro sức khỏe.

Nếu mỡ lợn được bảo quản đúng cách, không nấu quá nóng, không sử dụng lại nhiều lần, cấu trúc acid béo bão hòa của nó khá ổn định và khó hình thành lipoprotein mật độ thấp bị oxy hóa trong cơ thể.

Thứ thực sự gây hại cho tim mạch là những loại dầu đã qua chế biến quá mức, chiên đi chiên lại, chứa chất béo chuyển hóa. Một số dầu công nghiệp dùng để chiên nhanh thức ăn nhanh trên thị trường mới chính là thủ phạm gây rủi ro tim mạch.

Nếu nguồn mỡ lợn sạch và sử dụng vừa phải, nó an toàn hơn nhiều so với một số loại dầu thực vật nhân tạo.

Giá trị dinh dưỡng của thực phẩm không thể chỉ nhìn vào một chỉ số đơn lẻ. Trong mỡ lợn không chỉ có axit béo, mà còn có một lượng nhỏ vitamin E, coenzyme Q10 và lecithin. Những thành phần này đều có tác dụng bảo vệ phối hợp đối với tim mạch, chuyển hóa gan và hệ thần kinh.

Mỡ lợn không phải thần dược

Cần lưu ý rằng, thần thánh hóa mỡ lợn, không những không có cơ sở khoa học, mà còn khiến nhiều người từ bỏ một lựa chọn có thể phù hợp hơn với thể chất của mình. Vấn đề ăn uống không phải là chọn đúng một nguyên liệu nào đó là sẽ khỏe mạnh, mà phải xem xét cả cấu trúc của hệ thống ăn uống.

Đưa mỡ lợn trở lại bàn ăn, không phải là để quay về thời xưa, mà là để nghĩ lại về định kiến đối với thực phẩm. Bản thân nguyên liệu không bao giờ là kẻ thù, mà chính sự lệch lạc trong quan niệm mới là khởi nguồn rủi ro.

Theo familydoctor.com