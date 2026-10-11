Ấn Độ siết giao dịch USD để cứu đồng Rupee

Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ triển khai các biện pháp nhằm hạn chế đà mất giá của đồng Rupee và giảm sức ép lên thị trường ngoại hối. (Nguồn: The Pioneer)

Theo Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI), cơ chế mới cho phép Indian Oil, Hindustan Petroleum và Bharat Petroleum mua USD trực tiếp từ nguồn dự trữ ngoại hối của ngân hàng trung ương, thay vì giao dịch trên thị trường.

Biện pháp này nhằm giảm áp lực từ nhu cầu USD lớn của các doanh nghiệp nhập khẩu dầu.

Bên cạnh đó, RBI tăng chi phí phòng ngừa rủi ro tỷ giá và hạ hạn mức giao dịch phái sinh không cần chứng minh nhu cầu ngoại tệ thực tế từ 100 triệu USD xuống 5 triệu USD, nhằm hạn chế đầu cơ và các giao dịch vượt quá nhu cầu thực.

Theo Reuters, đồng Rupee đã mất giá hơn 7% so với USD từ đầu năm 2026, bất chấp các biện pháp thu hút hơn 140 tỷ USD vốn ngoại, sự can thiệp của ngân hàng trung ương và đợt tăng lãi suất gần đây.

Sau khi các biện pháp được công bố, đồng Rupee tăng khoảng 0,6% trên thị trường kỳ hạn không giao nhận.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, giá dầu và dòng vốn quốc tế vẫn là những yếu tố gây sức ép lên đồng Rupee.

Trong khi đó, việc cung cấp USD trực tiếp cho các doanh nghiệp có thể khiến dự trữ ngoại hối của Ấn Độ suy giảm.

(theo Reuters)