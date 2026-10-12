CII muốn huy động thêm 200 tỷ đồng trái phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (CII) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 206/NQ-HĐQT ngày 7/10/2026, thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với tổng mệnh giá tối đa 200 tỷ đồng. Đợt phát hành dự kiến được triển khai trong tháng 10/2026.

Theo phương án được phê duyệt, CII dự kiến phát hành 2.000 trái phiếu mã CIIL12601, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 2 năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm và được chào bán cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức.

Về lãi suất, trái phiếu được áp dụng mức cố định 11,5%/năm trong 4 kỳ tính lãi đầu tiên, tương ứng 12 tháng kể từ ngày phát hành. Từ kỳ tính lãi thứ 5, lãi suất được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 4,8%/năm, nhưng không thấp hơn 11%/năm. Lãi suất tham chiếu được căn cứ vào lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi sau do Vietcombank công bố.

Tiền lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ 3 tháng một lần, trong khi tiền gốc được thanh toán một lần khi đáo hạn hoặc mua lại trước hạn theo các điều kiện phát hành. Nếu phát hành thành công toàn bộ 200 tỷ đồng, chi phí lãi danh nghĩa của CII trong năm đầu tiên ước tính khoảng 23 tỷ đồng, tương đương 5,75 tỷ đồng mỗi quý.

Toàn bộ số tiền huy động từ đợt phát hành sẽ được CII sử dụng để cơ cấu lại các khoản nợ vay tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) - Chi nhánh 11 Tp.HCM, thay vì trực tiếp bổ sung vốn đầu tư cho các dự án mới.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến sử dụng 140 tỷ đồng để thanh toán hai khoản nhận nợ trị giá 100 tỷ đồng và 40 tỷ đồng theo hợp đồng tín dụng ký ngày 13/11/2025. Hai khoản vay này có thời hạn 12 tháng, dự kiến phải thanh toán chậm nhất ngày 17/11/2026.

Khoản 60 tỷ đồng còn lại được dùng để thanh toán một phần khoản vay 74 tỷ đồng theo hợp đồng tín dụng ký ngày 22/7/2026, có kỳ hạn 6 tháng và dự kiến đến hạn ngày 22/1/2027.

Theo tài liệu công bố, các khoản vay nói trên được CII sử dụng để góp vốn hợp tác đầu tư theo những hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (CEE). Như vậy, nguồn tiền từ trái phiếu mới về cơ bản sẽ thay thế một phần nguồn vốn tín dụng ngân hàng đã được doanh nghiệp sử dụng trong các hoạt động hợp tác đầu tư.

Để bảo đảm nghĩa vụ thanh toán trái phiếu, CII dự kiến sử dụng ba nhóm tài sản với tổng giá trị định giá khoảng 412,5 tỷ đồng, tương đương hơn hai lần quy mô phát hành.

Trong đó, tài sản bảo đảm có giá trị lớn nhất là phần vốn góp 215 tỷ đồng của CII tại Công ty TNHH Đối tác Công tư CII, được định giá khoảng 215,28 tỷ đồng. Bên cạnh đó là 10 triệu cổ phần CEE do Công ty TNHH Đối tác Công tư CII sở hữu, tương đương 24,1% vốn điều lệ CEE, được định giá 105,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Đầu tư CII cũng sử dụng hơn 8,62 triệu cổ phần CEE, tương đương 20,78% vốn điều lệ doanh nghiệp này, làm tài sản bảo đảm với giá trị định giá khoảng 91,34 tỷ đồng. Tính chung, gần 18,63 triệu cổ phần CEE, tương ứng khoảng 44,88% vốn điều lệ, được đưa vào danh mục tài sản bảo đảm cho đợt phát hành.

Theo phương án, tổng dư nợ gốc trái phiếu đang lưu hành không được vượt quá 50% tổng giá trị tài sản bảo đảm theo chứng thư thẩm định giá có hiệu lực, trừ các trường hợp được quy định trong điều kiện trái phiếu. Điều này đặt ra yêu cầu duy trì giá trị tài sản bảo đảm trong thời gian trái phiếu lưu hành.

Đợt phát hành cũng có các điều khoản mua lại trước hạn. Sau 12 tháng kể từ ngày phát hành, CII được phép đề nghị mua lại toàn bộ hoặc một phần trái phiếu. Trái chủ có quyền yêu cầu doanh nghiệp mua lại 30% giá trị trái phiếu theo các mốc thời gian và điều kiện được quy định trong phương án.

Theo danh mục trái phiếu được CII công bố kèm phương án phát hành, tính đến ngày 30/9/2026, doanh nghiệp có tổng dư nợ gốc trái phiếu theo mệnh giá khoảng 7.888,5 tỷ đồng, bao gồm trái phiếu phát hành riêng lẻ, trái phiếu chào bán ra công chúng và trái phiếu chuyển đổi.

Theo số liệu tài chính hợp nhất trong hồ sơ phát hành, tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của CII đạt khoảng 43.467 tỷ đồng, tăng gần 5.943 tỷ đồng so với cuối năm 2025. Tổng nợ phải trả ở mức 30.512 tỷ đồng, tăng gần 4.944 tỷ đồng so với đầu năm và chiếm khoảng 70% tổng tài sản.

Trong cơ cấu nợ phải trả, nợ vay ngân hàng đạt hơn 19.123 tỷ đồng, trong khi nợ từ phát hành trái phiếu ghi nhận khoảng 6.582 tỷ đồng. Cùng thời điểm, vốn chủ sở hữu hợp nhất đạt gần 12.956 tỷ đồng, tương ứng hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu khoảng 2,36 lần.