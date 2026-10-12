Tỷ giá ngoại tệ ngày 12/10: USD ổn định, GBP vượt 34.800 đồng, EUR tiến sát 29.900 đồng

Tỷ giá ngoại tệ tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) ngày 12/10 ghi nhận đô la Mỹ (USD) được niêm yết giá mua tiền mặt ở mức 25.660 đồng/USD, mua chuyển khoản 25.690 đồng/USD và bán ra 26.070 đồng/USD.

Đối với đồng euro (EUR), giá mua tiền mặt ở mức 28.331,73 đồng/EUR, mua chuyển khoản 28.617,90 đồng/EUR và bán ra 29.826,12 đồng/EUR. Bảng Anh (GBP) có giá mua tiền mặt 33.402,94 đồng/GBP, mua chuyển khoản 33.740,34 đồng/GBP và bán ra 34.821,75 đồng/GBP.

Trong nhóm ngoại tệ có giá trị quy đổi cao, franc Thụy Sĩ (CHF) được niêm yết giá mua tiền mặt 30.400,21 đồng/CHF, mua chuyển khoản 30.707,28 đồng/CHF và bán ra 31.691,47 đồng/CHF.

Đô la Australia (AUD) có giá mua tiền mặt 17.609,30 đồng/AUD, mua chuyển khoản 17.787,17 đồng/AUD và bán ra 18.357,26 đồng/AUD. Đô la Singapore (SGD) lần lượt được niêm yết ở mức 19.701,51 đồng, 19.900,51 đồng và 20.579,47 đồng.

Một số ngoại tệ khác cũng được cập nhật với mức giá cụ thể. Đô la Canada (CAD) có giá bán 18.506,77 đồng; nhân dân tệ Trung Quốc (CNY) ở mức 3.926,71 đồng; đô la Hong Kong (HKD) 3.361,04 đồng. Đồng yen Nhật (JPY) được bán ra ở mức 168,47 đồng, trong khi won Hàn Quốc (KRW) có giá bán 20,12 đồng.

Đối với các ngoại tệ còn lại, đồng baht Thái Lan (THB) được bán ra ở mức 788,68 đồng; krone Đan Mạch (DKK) đạt 3.965,59 đồng; rupee Ấn Độ (INR) ở mức 277,84 đồng; dinar Kuwait (KWD) đạt 87.566,27 đồng và ringgit Malaysia (MYR) ở mức 6.404,31 đồng...