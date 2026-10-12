Giá lúa gạo hôm nay 12.10: Chưa xuất hiện động lực tăng mới

Thị trường lúa gạo bước sang ngày 12.10.2026 với diễn biến khá ổn định. Giá lúa tươi, gạo nguyên liệu và đơn hàng xuất khẩu vẫn là những yếu tố có thể quyết định diễn biến của thị trường trong những phiên tới.

Hình minh họa

Giá lúa tươi ngày 12.10.2026 tiếp tục ổn định

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, giá các giống lúa chủ lực được dự báo tiếp tục giữ nguyên so với ngày 11.10.2026.

OM 18 và Đài Thơm 8 cùng dao động 6.200 - 6.300 đồng/kg. OM 5451 duy trì 6.000 - 6.100 đồng/kg, IR 50404 ở mức 5.900 - 6.000 đồng/kg và OM 34 tiếp tục giữ khoảng 5.800 - 5.900 đồng/kg.

Bảng giá lúa tươi dự báo ngày 12.10.2026:

Việc giá lúa giữ ổn định qua nhiều phiên cho thấy cung - cầu hiện chưa có sự chênh lệch lớn. Nguồn lúa Hè Thu đã giảm đáng kể, nhưng lượng lúa Thu Đông đang dần bổ sung cho thị trường.

Ở chiều mua, thương lái và nhà máy vẫn khá thận trọng. Khi chưa xuất hiện nhu cầu gom hàng mạnh, giá lúa nhiều khả năng tiếp tục dao động trong vùng hiện tại.

Gạo nguyên liệu chưa có tín hiệu tăng mới

Nhóm gạo nguyên liệu cũng được dự báo tiếp tục đi ngang trong ngày 12.10.2026.

CL 555 giữ mức 8.700 - 8.750 đồng/kg, IR 504 dao động 8.650 - 8.750 đồng/kg.

OM 5451 tiếp tục ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg, OM 18 duy trì 8.700 - 8.850 đồng/kg và Đài Thơm 8 giữ mức 9.200 - 9.400 đồng/kg.

Bảng giá gạo nguyên liệu dự báo ngày 12.10.2026:

Sau những nhịp điều chỉnh trước đó, CL 555 và IR 504 hiện có xu hướng ổn định trở lại. Đây là dấu hiệu cho thấy áp lực giảm đã dịu đi, nhưng sức mua cũng chưa đủ mạnh để tạo một đợt tăng mới.

Trong ngắn hạn, khả năng gạo nguyên liệu tăng giá sẽ phụ thuộc chủ yếu vào nhu cầu của nhà máy và tiến độ thực hiện các đơn hàng xuất khẩu.

Gạo bán lẻ tiếp tục đứng giá

Thị trường bán lẻ được dự báo ít biến động.

Gạo thường tiếp tục dao động 14.000 - 15.000 đồng/kg, Jasmine ở mức 16.500 - 17.500 đồng/kg, còn gạo trắng thông dụng quanh 16.000 đồng/kg.

Nhóm gạo thơm và Jasmine vẫn có khả năng giữ giá tốt hơn các loại gạo phổ thông nhờ lợi thế về chất lượng. Tuy nhiên, để hình thành một đợt tăng rõ rệt, thị trường cần có thêm nhu cầu thực tế hoặc các đơn hàng mới.

Vì sao thị trường tiếp tục đi ngang?

Thị trường lúa gạo hiện chịu tác động đồng thời từ cả nguồn cung và sức mua.

Nguồn Hè Thu thu hẹp giúp hạn chế áp lực bán ra, nhưng lúa Thu Đông đang dần bổ sung lượng hàng mới. Điều này khiến nguồn cung không quá thiếu, qua đó hạn chế khả năng giá tăng mạnh.

Ở khâu gạo nguyên liệu, sức mua từ các nhà máy vẫn thận trọng. Doanh nghiệp có xu hướng mua theo nhu cầu thực tế thay vì đẩy mạnh tích trữ.

Thị trường xuất khẩu cũng chưa tạo ra tín hiệu đủ mạnh để kéo giá nguyên liệu trong nước đi lên. Khi cạnh tranh giá giữa các nước xuất khẩu vẫn lớn, doanh nghiệp buộc phải cân đối chặt giữa giá thu mua, chi phí vận chuyển và giá chào bán.

Dự báo giá lúa gạo ngày 12.10.2026

Kịch bản có xác suất cao nhất trong ngày 12.10.2026 là thị trường tiếp tục đi ngang.

Ở nhóm lúa tươi, OM 18 và Đài Thơm 8 nhiều khả năng duy trì vùng 6.200 - 6.300 đồng/kg. OM 5451, IR 50404 và OM 34 cũng chưa xuất hiện tín hiệu rõ ràng để tạo nhịp tăng mới.

Ở nhóm gạo nguyên liệu, CL 555 và IR 504 được dự báo tiếp tục ổn định sau những phiên giảm trước đó. OM 5451, OM 18 và Đài Thơm 8 nhiều khả năng vẫn duy trì mặt bằng hiện tại.

Nhóm gạo thơm và Jasmine tiếp tục là phân khúc đáng chú ý hơn do khả năng giữ giá tốt. Nếu nhu cầu xuất khẩu hoặc tiêu dùng cải thiện, đây có thể là nhóm phản ứng trước về giá.

Tuy nhiên, trong bối cảnh sức mua chung còn thận trọng, khả năng thị trường xuất hiện một đợt tăng mạnh trên diện rộng vẫn thấp.

Những yếu tố cần theo dõi trong các phiên tới gồm nguồn cung lúa Thu Đông, sức mua của nhà máy, đơn hàng xuất khẩu mới và biến động giá từ các nước cạnh tranh.

Nếu các yếu tố này chưa có thay đổi đáng kể, giá lúa gạo nhiều khả năng tiếp tục dao động trong biên độ hẹp.