Liam Delap gây sốc với pha bỏ lỡ khó tin

Delap bỏ lỡ ở khoảng cách chưa đầy 3 m.

Nottingham Forest khởi đầu như mơ trong chuyến làm khách ở vòng 6 Premier Leagye. Ngay phút thứ 3, Dan Ndoye đưa đội bóng của HLV Oliver Glasner vượt lên dẫn trước đội bóng cũ. Forest đứng trước cơ hội nhân đôi cách biệt ở phút 31, nhưng Delap lại tạo ra một trong những pha bỏ lỡ khó tin nhất mùa giải.

Tình huống bắt đầu từ cú sút xa của Morgan Gibbs-White. Thủ môn Walter Benitez vất vả cản phá, nhưng bóng dội xà ngang rồi bật ra đúng vị trí của Delap. Đứng cách khung thành chưa đầy 3 m, tiền đạo người Anh có cơ hội thuận lợi để ghi bàn khi thủ môn đối phương chưa kịp trở lại vị trí.

Thế nhưng, thay vì đưa bóng vào lưới, Delap lại tung cú sút thẳng vào mặt Benitez. Cơ hội ghi bàn gần như không thể tốt hơn trôi qua trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ Forest. Nếu tận dụng thành công, đội khách có thể tạo ra lợi thế đáng kể.

Pha xử lý vụng về nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội. Một cổ động viên nhận xét đây là "pha bỏ lỡ của mùa giải", thậm chí cho rằng Delap gần như không thể sút hỏng trong tình huống đó. Người khác chỉ trích tiền đạo này quá phung phí cơ hội, trong khi một số ý kiến mỉa mai Chelsea đã đúng khi để anh ra đi, thậm chí đòi đội bóng thành London nhận lại cầu thủ.

Delap gây thất vọng lớn.

Nỗi thất vọng của Delap chưa dừng lại. Phút 40, chân sút này tiếp tục đánh đầu hụt mục tiêu dù không bị gây nhiều sức ép ở cự ly khoảng 8 m. Hai cơ hội ngon ăn liên tiếp bị bỏ lỡ khiến Forest phải trả giá đắt.

Chỉ khoảng một phút sau, Daichi Kamada ghi bàn gỡ hòa cho Crystal Palace. Đến cuối hiệp một, Jefferson Lerma đánh đầu lập công, giúp đội chủ nhà đảo ngược tình thế và dẫn trước 2-1. Sau cùng, Forest thua ngược 1-3.

Delap gia nhập Forest với mức phí 50 triệu bảng sau mùa giải không thành công tại Chelsea. Trong 41 lần ra sân cho đội bóng thành London mùa trước, tiền đạo này chỉ ghi được hai bàn.

Với mức phí chuyển nhượng lên tới 50 triệu bảng, những pha bỏ lỡ như trước Crystal Palace càng khiến Delap chịu áp lực lớn. Tiền đạo người Anh cần nhanh chóng cải thiện khả năng dứt điểm nếu không muốn tiếp tục trở thành mục tiêu chỉ trích.