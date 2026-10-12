U17 nữ Việt Nam được thưởng 900 triệu đồng cho tấm vé dự giải châu Á

Ở trận đấu quyết định ngôi đầu bảng D vòng loại U17 nữ châu Á 2027, U17 nữ Việt Nam nhập cuộc chủ động, tạo ra thế trận áp đảo trước Kyrgyzstan. Sau một số cơ hội bị bỏ lỡ, đội chủ nhà có bàn thắng mở tỷ số ở phút 25.

Các cầu thủ nữ U17 Việt Nam được thưởng 900 triệu đồng sau ba trận thắng tại vòng loại giải U17 châu Á 2027.

Từ pha đột phá bên cánh trái, Hà Vi thực hiện đường chuyền thuận lợi để Huyền Trang đệm bóng cận thành, đưa U17 nữ Việt Nam vượt lên dẫn trước 1-0.

Có lợi thế về tỷ số, các học trò của huấn luyện viên Masahiko Okiyama tiếp tục kiểm soát thế trận và tổ chức nhiều đợt tấn công về phía khung thành đối phương. Tuy nhiên, hiệp 1 khép lại mà không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, U17 nữ Việt Nam vẫn duy trì sức ép. Phút 55, Hà Vi bật cao đánh đầu hiểm hóc từ đường tạt bóng của đồng đội, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Trong thời gian còn lại, Kyrgyzstan nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thể vượt qua hàng phòng ngự U17 nữ Việt Nam. Chiến thắng chung cuộc 2-0 giúp thầy trò huấn luyện viên Masahiko Okiyama chính thức giành ngôi đầu bảng D cùng tấm vé tham dự vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027.

Đáng chú ý, U17 nữ Việt Nam khép lại vòng loại với thành tích toàn thắng cả 3 trận, giành trọn 9 điểm, ghi tới 28 bàn và không để thủng lưới lần nào. Trước khi đánh bại Kyrgyzstan, đội tuyển lần lượt vượt qua Palestine 6-0 và Quần đảo Bắc Mariana 20-0.

Ngay sau trận đấu, thay mặt Ban Chấp hành và Thường trực Ban Chấp hành VFF, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã gửi lời chúc mừng, biểu dương tinh thần thi đấu và thành tích của đội tuyển U17 nữ Việt Nam.

Chủ tịch Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh: "Đây là thành tích rất đáng tự hào của bóng đá nữ Việt Nam, đặc biệt là bóng đá nữ trẻ. Tôi nhiệt liệt chúc mừng các cầu thủ, ban huấn luyện cùng toàn thể thành viên đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã thi đấu nỗ lực, giành quyền tham dự vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027 với thành tích toàn thắng, ghi 28 bàn và không để thủng lưới".

Để kịp thời động viên những nỗ lực của toàn đội, VFF quyết định thưởng 500 triệu đồng cho chiến thắng trước Kyrgyzstan và thành tích giành vé dự vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027.

Trước đó, VFF đã thưởng 400 triệu đồng sau hai chiến thắng trước Palestine và Quần đảo Bắc Mariana. Như vậy, tổng số tiền thưởng mà U17 nữ Việt Nam nhận được sau vòng loại là 900 triệu đồng.

Thành tích này tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực của bóng đá nữ trẻ Việt Nam, đồng thời tạo động lực để thầy trò huấn luyện viên Masahiko Okiyama chuẩn bị cho thử thách ở vòng chung kết châu Á vào năm 2027.