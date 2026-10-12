Bayern Munich nhắm Haaland thay Kane trong tương lai

Chủ tịch Herbert Hainer đề cập đến viễn cảnh đưa Erling Haaland về Bayern Munich trong cuộc phỏng vấn với BILD. Dù khẳng định tiền đạo người Na Uy không phải ưu tiên trước mắt, ông không loại trừ khả năng theo đuổi thương vụ trong những năm tới.

Bayern Munich hiện hài lòng với bộ khung tấn công gồm Harry Kane, Michael Olise và Luis Diaz. Hainer nhấn mạnh đội bóng ghi hơn 120 bàn mùa trước, nên chưa cần bổ sung một chân sút như Haaland.

Haaland được Bayern nhắm cho tương lai. Ảnh: MCFC

Tuy nhiên, người đứng đầu CLB Đức thừa nhận hoàn cảnh thi đấu và hợp đồng của các cầu thủ có thể thay đổi theo thời gian. “Nếu nói về tương lai vài năm nữa, khi đó tình hình sẽ khác và chúng ta hãy chờ xem…”.

Phát biểu này mở ra khả năng Bayern cân nhắc Haaland khi tìm người kế nhiệm Kane, tiền đạo sẽ tròn 34 tuổi vào tháng 7/2027.

Ở tuổi 26, Haaland là phương án hấp dẫn cho kế hoạch dài hạn. Anh từng chứng minh khả năng săn bàn tại Bundesliga trong màu áo Borussia Dortmund, trước khi gia nhập Man City năm 2022.

Ngay mùa đầu tiên tại Anh, Haaland ghi 52 bàn trên mọi đấu trường, trong đó có 36 bàn ở Premier League. Thành tích ấy cho thấy sức hút của anh với những CLB muốn xây dựng hàng công quanh một trung phong đẳng cấp.

Dù vậy, trở ngại lớn nhất với đội bóng xứ Bavaria trong tham vọng chuyển nhượng là hợp đồng của Haaland - người vừa mở tỷ số trong trận thắng Liverpool 3-0 tại Anfield - kéo dài đến tháng 6/2034.

Tình hình của Man City có thể tác động đến thương vụ, khi đội bóng đối diện nguy cơ bị trừng phạt vì sai phạm tài chính. Khả năng xuống hạng được nhắc đến, nhưng chưa được xác nhận.

Ngay cả khi kịch bản này xảy ra, Haaland cũng không tự động được ra đi. Bayern vẫn phải thương lượng với Man City về mức giá phù hợp, và thuyết phục tiền đạo người Na Uy đến Allianz Arena.