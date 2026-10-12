Thống kê trận đấu St. Louis City 6-2 Los Angeles Galaxy: St. Louis City thắng đậm thuyết phục

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ X năm 2026 đã khép lại trong niềm hân hoan của hàng nghìn vận động viên và người hâm mộ. Những vận động viên từng quyết liệt tranh tài trên các sân đấu đã trở về với công việc thường ngày, nhưng dư âm của những cuộc tranh tài vẫn tiếp tục lan tỏa qua câu chuyện của người trong cuộc.