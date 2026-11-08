Người đàn ông ngồi gập chân

Phía dưới

Hai tay hòa nhịp

Cặp chân trần là phím đàn piano

tuyệt đẹp

Lúc bấm sâu vào

Lúc lại mở ra

Nhịp nhàng một bản tình ca.

Người đàn ông đang xoa bóp

cho người vợ già

Cặp chân trần một đời lặn lội

Khớp mòn

Da nhăn.

Một trưa hè bệnh viện

nơi góc hành lang

Có vũ khúc tình yêu

Âm thầm

Không tiếng nhạc.