Vũ khúc tình yêu
ĐNCT - Người đàn bà buông thõng hai chân Ngồi trên ghế Váy vén quá gối Cặp chân trần Mắt nhắm lim dim.
Người đàn ông ngồi gập chân
Phía dưới
Hai tay hòa nhịp
Cặp chân trần là phím đàn piano
tuyệt đẹp
Lúc bấm sâu vào
Lúc lại mở ra
Nhịp nhàng một bản tình ca.
Người đàn ông đang xoa bóp
cho người vợ già
Cặp chân trần một đời lặn lội
Khớp mòn
Da nhăn.
Một trưa hè bệnh viện
nơi góc hành lang
Có vũ khúc tình yêu
Âm thầm
Không tiếng nhạc.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/vu-khuc-tinh-yeu-3357827.html