Khẩn trương xác minh, điều tra vụ 14 người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm do ăn cá nóc ở Lâm Đồng

Bệnh nhân đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận để cấp cứu. (Ảnh: THANH HẢI)

Ngày 9/11, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng về việc điều tra, xử lý và tăng cường biện pháp phòng chống ngộ độc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Theo Cục An toàn thực phẩm, ngày 8/11, Cục An toàn thực phẩm nhận được thông tin tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận ghi nhận 14 trường hợp nhập viện nghi ngờ ngộ độc thực phẩm do ăn cá nóc, với các triệu chứng khó thở, tê tay chân, tê môi, buồn nôn...; trong đó có 1 trường hợp chuyển biến nặng, hôn mê sâu, phải đặt nội khí quản hỗ trợ hô hấp.

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng khẩn trương chỉ đạo Bệnh viện đa khoa Bình Thuận theo dõi sát diễn biến sức khỏe của các bệnh nhân, tập trung điều trị tích cực, không để xảy ra nguy hiểm đến tính mạng. Trường hợp cần thiết, thực hiện hội chẩn liên viện, kết nối bệnh viện tuyến trên để được hỗ trợ chuyên môn kịp thời.

Bên cạnh đó, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lâm Đồng khẩn trương xác minh, điều tra vụ việc; xác định nguyên nhân chính gây ngộ độc; theo dõi, giám sát tình hình để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp tương tự có thể phát sinh.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo người dân về nguy cơ ngộ độc khi sử dụng cá nóc và các loài hải sản có độc tố tự nhiên. Khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng cá nóc làm thực phẩm dưới bất kỳ hình thức nào. Không ăn các loài động vật hoang dã, hải sản lạ khi không rõ nguồn gốc, đặc tính và cách chế biến an toàn.

Nếu sau khi ăn các thực phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã, hải sản lạ mà xuất hiện các triệu chứng như tê môi, tê lưỡi, tê tay chân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cũng được yêu cầu theo dõi, cập nhật diễn biến tình hình vụ ngộ độc, thực hiện báo cáo nhanh theo hướng dẫn, chủ động truyền thông thông tin vụ việc và sớm công khai kết quả điều tra ngộ độc thực phẩm để cảnh báo nguy cơ đến cộng đồng; đồng thời báo cáo kết quả điều tra về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.

Theo các bác sĩ, cá nóc có thể chứa độc tố tetrodotoxin, tác động lên hệ thần kinh, gây ngộ độc nghiêm trọng, suy hô hấp và nguy hiểm đến tính mạng. Độc tố thường tập trung ở gan, buồng trứng, ruột và một số bộ phận khác của cá. Đáng chú ý, độc tố này không bị phá hủy khi nấu chín.

Trước đó, như Báo Nhân Dân đã đưa tin, ngày 8/11, một ngư dân đi biển mang cá nóc về tặng cho nhiều người dân trong làng chài Phú Hài (phường Phú Thủy). Sau đó, những người này mang về nhà chế biến thành món ăn. Vài tiếng sau, nhiều người ăn cá nóc có xuất hiện triệu chứng nôn ói, nên được chở đi cấp cứu.

Tính đến thời điểm này, có 14 người ngộ độc nghi ngờ ăn cá nóc. Trong đó, một bệnh nhân ngộ độc rất nặng, hôn mê sâu, suy thận nặng. Hiện, Bệnh viện đa khoa Bình Thuận đã hội chẩn với các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh để đưa ra phác đồ điều trị.