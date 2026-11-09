Cần Thơ cứu kịp thời cụ bà 91 tuổi bị phình động mạch chủ, nguy cơ vỡ

Ngày 9.11, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ thông tin về trường hợp cụ bà P.T.P. (91 tuổi, ngụ phường Ninh Kiều, TP. Cần Thơ), có đoạn phình động mạch chủ ngực dài khoảng 23cm, vừa được các bác sĩ can thiệp thành công.

Các bác sĩ trao đổi với người nhà của cụ bà P. về phương án điều trị tốt nhất

Theo đó, cụ bà P. được đưa đến bệnh viện trong tình trạng đau bụng nhiều. Gia đình cho biết, khoảng 2 năm trước bà có tiền sử phình động mạch chủ bụng và đã được đặt stent graft.

Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện thêm một khối phình lớn ở động mạch chủ ngực, nằm ngay sau vị trí chia động mạch dưới đòn trái. Kết quả, chẩn đoán hình ảnh ghi nhận đường kính lớn nhất của khối phình khoảng 5,7cm, chiều dài đoạn phình khoảng 23cm.

Đây là tổn thương rất đáng lo ngại, bởi động mạch chủ là mạch máu lớn nhất cơ thể, chịu áp lực dòng máu liên tục. Khi thành mạch giãn bất thường, khối phình có thể tiếp tục phát triển, dẫn đến vỡ.

BS Đặng Văn Sô Đa, Khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ) nhận định, đây là trường hợp đặc biệt khó bởi người bệnh đã 91 tuổi, mắc nhiều bệnh lý liên quan hô hấp, tim mạch, suy thận mạn giai đoạn 3.

Trong khi khối phình động mạch chủ ngực có kích thước lớn, tiềm ẩn nguy cơ vỡ, đòi hỏi phải chọn phương án hiệu quả, hạn chế gánh nặng lên cơ thể người bệnh.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định chọn phương án can thiệp nội mạch đặt stent graft. Thay vì mở ngực để tiếp cận trực tiếp động mạch chủ, các bác sĩ đưa dụng cụ vào lòng mạch, tạo đường dẫn máu mới và loại trừ khối phình khỏi dòng máu. Qua đó, giảm áp lực lên thành mạch tổn thương, hạn chế nguy cơ vỡ.

Ngoài ra, thay vì gây mê nội khí quản như thường quy thì các bác sĩ lựa chọn gây tê tại chỗ, nhằm hạn chế tác động của gây mê toàn thân đối với người có nhiều bệnh lý nền và đã cao tuổi.

Đây là quyết định đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa ê kíp can thiệp và gây mê hồi sức, bởi bệnh nhân cần được kiểm soát tốt tình trạng đau, huyết động và hô hấp trong suốt quá trình thực hiện.

Sau khi can thiệp thành công, cụ bà đã giảm các triệu chứng đau ngực, đau bụng, những chỉ số sinh hiệu duy trì ổn định.

Các bác sĩ chọn phương án can thiệp nội mạch đặt stent graft để điều trị cho cụ bà

Các bác sĩ lưu ý, phình động mạch chủ là bệnh lý có thể diễn tiến âm thầm, nhưng khi khối phình vỡ, người bệnh có nguy cơ tử vong rất cao. Do đó, việc điều trị trước khi xảy ra biến chứng là rất quan trọng.

Can thiệp nội mạch đặt stent graft là một trong những phương pháp điều trị hiện đại, giúp loại trừ khối phình khỏi dòng máu mà không cần phẫu thuật mở. Ưu điểm của phương pháp là giảm mức độ xâm lấn, hạn chế mất máu và thường giúp người bệnh hồi phục nhanh hơn so với phẫu thuật mở...