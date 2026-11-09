Người mẫu Lena qua đời ở tuổi 29

Tờ Stheadline đưa tin người mẫu Lena qua đời trong giấc ngủ lúc 11h44 ngày 2/11, hưởng dương 29 tuổi. Mới đây, bạn trai của Lena chia sẻ thông tin tới khán giả. Lena trải qua thời gian dài chiến đấu với ung thư đại trực tràng.

Trong bài đăng mới đây, bạn trai của Lena viết: "Chào mọi người, tôi là bạn trai của Lena. Cô ấy đã qua đời lúc 11h44 ngày 2/11. Tôi xin lỗi vì bây giờ mới chia sẻ thông tin này tới mọi người. Cô ấy đã ra đi trong giấc ngủ sâu và sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa".

Người mẫu Lena qua đời sau thời gian chiến đấu với bệnh ung thư. Ảnh: Stheadline.

Theo bạn trai Lena, gia đình người mẫu sẽ tổ chức tang lễ kín đáo và đơn giản. Anh cũng mong công chúng không làm phiền người thân của nữ người mẫu, thay vào đó hãy gửi lời chúc phúc trong lòng hoặc qua mạng xã hội.

"Cuối cùng, tôi rất biết ơn sự quan tâm của mọi người. Mong mọi người giữ gìn sức khỏe. Lena chắc chắn cũng muốn như vậy. Cảm ơn mọi người", bạn trai người mẫu chia sẻ. Bài đăng sau đó nhận được nhiều lời chia buồn từ cư dân mạng. Không ít người gửi lời tiễn biệt, mong nữ người mẫu yên nghỉ.

Một tuần trước khi qua đời, Lena cập nhật tình hình sức khỏe trên mạng xã hội. Những dòng chia sẻ của cô khiến nhiều người xúc động. Trong bài viết, nữ người mẫu tâm sự bản thân cô cảm nhận được thời gian của mình không còn nhiều.

Lena hiện 29 tuổi, hoạt động trong lĩnh vực người mẫu tại Đài Loan. Trước khi qua đời, Lena từng chia sẻ hành trình điều trị ung thư với công chúng trong loạt bài mang tên Câu chuyện chiến đấu với tế bào ung thư. Tháng 3, các bác sĩ thông báo bệnh của nữ người mẫu đã tiến triển đến giai đoạn cuối. Tình trạng sức khỏe của cô sau đó ngày càng xấu đi, kèm biến chứng tắc ruột.

Trong tháng 7 và tháng 8, Lena trải qua cuộc phẫu thuật lớn, để lại vết mổ dài hơn 30 cm ở bụng. Cô phải đặt hậu môn nhân tạo và phụ thuộc vào dinh dưỡng truyền qua đường tĩnh mạch để duy trì các chức năng cơ thể. Dù đối mặt với nhiều khó khăn, nữ người mẫu vẫn cố gắng giữ tinh thần lạc quan. Cô từng ví mình như "một con búp bê cần được sạc pin bất cứ lúc nào".

Tuy nhiên, bệnh tình của cô tiếp tục diễn biến nghiêm trọng. Lena phải sử dụng mặt nạ oxy và morphine để kiểm soát cơn đau. Nữ người mẫu từng chia sẻ về những cơn đau dữ dội do viêm phúc mạc. Cô thừa nhận trải nghiệm này khiến bản thân nhận ra sự điềm tĩnh trước đó chỉ là vẻ ngoài cố gắng duy trì. Khi cơn đau thực sự ập đến, ngôn từ cũng không còn đủ sức diễn tả những gì cô phải chịu đựng.