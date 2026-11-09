[Video] Đẩy mạnh vận động thể chất, nâng cao sức khỏe mẹ và bé

Tại Festival Mẹ bầu và Em bé năm 2026 với chủ đề “Growing with Love - Kiến tạo thế hệ hạnh phúc” vừa diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động đồng diễn "Yoga bầu" thu hút sự tham gia của 350 phụ nữ mang thai. Dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên Swarup Chatterjee, chuyên gia Yoga đến từ Ấn Độ, các mẹ bầu thực hiện những động tác nhẹ nhàng, kết hợp điều hòa hơi thở, thư giãn và kéo giãn cơ thể, phù hợp với từng giai đoạn thai kỳ.

Việc khuyến khích phụ nữ mang thai lựa chọn hình thức tập luyện phù hợp, đồng thời cũng là cơ sở để trẻ em sinh ra sau này sớm làm quen với vận động, có ý nghĩa thiết thực trong xây dựng lối sống năng động. Bên cạnh đó, Festival còn có nhiều hoạt động dành cho gia đình và hàng trăm em nhỏ ở các lứa tuổi từ 7 tháng tuổi đến 4 tuổi.

Festival hướng tới tuyên truyền, vận động mọi người lựa chọn một môn thể thao phù hợp với thể trạng và duy trì luyện tập thường xuyên. Khi thói quen vận động được hình thành ngay trong mỗi gia đình và với trẻ nhỏ thì mục tiêu “Một quốc gia vận động, một Việt Nam khỏe mạnh” sẽ có thêm nền tảng để lan tỏa sâu rộng trong đời sống.