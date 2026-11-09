Khẩn trương xác minh, điều tra vụ 14 người nhập viện nghi ngộ độc do ăn cá nóc

Theo Cục An toàn thực phẩm, ngày 8/11, Cục An toàn thực phẩm nhận được thông tin tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận ghi nhận 14 trường hợp nhập viện nghi ngờ ngộ độc thực phẩm do ăn cá nóc, với các triệu chứng khó thở, tê tay chân, tê môi, buồn nôn...; trong đó có 1 trường hợp chuyển biến nặng, hôn mê sâu, phải đặt nội khí quản hỗ trợ hô hấp.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận. (Ảnh: Thanh Hải/báo Nhân Dân)

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng khẩn trương chỉ đạo Bệnh viện đa khoa Bình Thuận theo dõi sát diễn biến sức khỏe của các bệnh nhân, tập trung điều trị tích cực, không để xảy ra nguy hiểm đến tính mạng.

Trường hợp cần thiết, thực hiện hội chẩn liên viện, kết nối bệnh viện tuyến trên để được hỗ trợ chuyên môn kịp thời.

Đồng thời, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lâm Đồng được giao nhiệm vụ khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân, đồng thời theo dõi giám sát tình hình để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp tương tự có thể phát sinh.

Bên cạnh đó, Cục An toàn thực phẩm đề nghị cơ quan chức năng địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo người dân về nguy cơ ngộ độc khi sử dụng cá nóc và các loại hải sản có độc tố tự nhiên.

Ngành y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng cá nóc làm thực phẩm dưới bất kỳ hình thức nào, không ăn động vật hoang dã hay hải sản lạ khi không rõ nguồn gốc và cách chế biến an toàn. Khi xuất hiện triệu chứng nghi ngờ như tê môi, tê lưỡi, tê tay chân sau khi ăn hải sản lạ, người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cũng được yêu cầu theo dõi, cập nhật diễn biến tình hình vụ ngộ độc, thực hiện báo cáo nhanh theo hướng dẫn, chủ động truyền thông thông tin vụ việc và sớm công khai kết quả điều tra ngộ độc thực phẩm để cảnh báo nguy cơ đến cộng đồng; đồng thời báo cáo kết quả điều tra về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.