Nữ sinh trầm cảm nặng sau thời gian bị bắt nạt

Học sinh thu mình trước áp lực học đường. Ảnh minh họa.

Chiều 9-11, tại tọa đàm về bạo lực học đường, Viện Sức khỏe Tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) thông tin về ca bệnh là nữ sinh 15 tuổi mắc trầm cảm nặng sau thời gian dài bị bắt nạt, cô lập.

Nữ sinh lớp 9 sợ đến trường vì bị bắt nạt

Theo BS Hoàng Trường Sơn, Viện Sức khỏe Tâm thần, nữ sinh học lớp 9, trú tại Phú Thọ, nhập viện hồi đầu tháng 10 trong tình trạng buồn chán kéo dài, có ý tưởng tự sát và hành vi tự làm đau bản thân.

Khoảng 6 tháng trước khi nhập viện, sau khi chuyển đến học tại một trường ở thành phố, em gặp khó khăn trong hòa nhập với môi trường mới. Một nhóm bạn thường xuyên trêu chọc, tung tin đồn, gán ghép chuyện tình cảm, cười cợt khi em bị điểm kém, cố tình cô lập, thậm chí có lần đánh em. Dù đã phản ánh với giáo viên chủ nhiệm, tình trạng này không được cải thiện.

Sau thời gian dài chịu áp lực từ bạn bè, nữ sinh ngày càng thu mình, tự ti về hoàn cảnh gia đình, thường xuyên khóc một mình và mất hứng thú với sở thích vẽ tranh. Em sợ đi học, học tập sa sút, khó tập trung và mất ngủ.

Khi bước vào lớp 9, các biểu hiện buồn chán, lo lắng trở nên nặng hơn. Gia đình phát hiện nhiều vết sẹo, vết thương ở cẳng tay. Ban đầu, em tìm cách che giấu, sau đó thừa nhận tự làm đau bản thân để giải tỏa căng thẳng, khó chịu.

Bác sĩ chia sẻ về tình trạng bạo lực học đường và việc điều trị các vấn đề sức khỏe tâm thần ở học sinh. Ảnh: NGỌC DUNG

Kết quả đánh giá tại Viện Sức khỏe Tâm thần xác định bệnh nhân bị trầm cảm nặng, kèm ý tưởng tự sát. Bệnh nhân được điều trị bằng thuốc chống trầm cảm, thuốc hỗ trợ giấc ngủ, kết hợp liệu pháp tâm lý cá nhân và kích hoạt hành vi. Sau điều trị, bệnh nhân ăn ngủ tốt hơn, cảm xúc ổn định hơn, ít khóc hơn. Tuy nhiên, tình trạng trầm buồn vẫn còn, cần tiếp tục theo dõi và hỗ trợ tâm lý.

Bắt nạt học đường làm tăng nguy cơ trầm cảm

Chia sẻ tại tọa đàm, BS Bùi Nguyễn Hồng Bảo Ngọc, Viện Sức khỏe Tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai), cho biết bắt nạt học đường diễn ra dưới nhiều hình thức. Không chỉ có bạo lực thể chất, học sinh còn bị trêu chọc, xúc phạm, tung tin đồn, cô lập, tẩy chay và bắt nạt trên mạng. Những hành vi lặp lại trong thời gian dài có thể gây căng thẳng, ảnh hưởng đến khả năng điều hòa cảm xúc và sức khỏe tâm thần của trẻ.

Các nghiên cứu quốc tế ghi nhận trẻ bị bắt nạt có nguy cơ trầm cảm cao gấp 2,21 lần, lo âu cao gấp 1,77 lần và có ý tưởng tự sát cao gấp 1,77 lần so với trẻ không bị bắt nạt. Nguy cơ tự gây thương tích không nhằm mục đích tự sát cũng tăng 1,75 lần.

Kết quả PISA 2025 do Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) công bố mới đây cho thấy, trong số hơn 7.300 học sinh tại 194 trường THCS ở Việt Nam tham gia khảo sát, có 19,9% cho biết từng bị bắt nạt ít nhất vài lần mỗi tháng. Tỷ lệ này cao hơn mức trung bình 19,6% của các nước OECD. Học sinh thường gặp các hình thức bắt nạt như bị bạn bè chế giễu (15,8%) hoặc tung tin đồn ác ý (8,7%).

BS Bùi Nguyễn Hồng Bảo Ngọc khuyến cáo gia đình cần quan tâm, lắng nghe khi trẻ có biểu hiện bất thường như buồn chán kéo dài, sợ đến trường, mất ngủ, học tập sa sút, thu mình hoặc tự làm đau bản thân. Khi đó, cha mẹ nên đưa trẻ đến cơ sở chuyên khoa tâm thần để thăm khám, can thiệp kịp thời.