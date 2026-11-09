Canada công bố gói trừng phạt mới nhằm vào ngành quốc phòng Nga

Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: PAP/TTXVN

Theo truyền thông Anh, Canada vừa công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào 38 tổ chức và 24 cá nhân có liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, hoạt động mạng và các nguồn tài chính phục vụ chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Động thái được đưa ra trong bối cảnh các nước phương Tây tiếp tục gia tăng sức ép kinh tế đối với Moskva.

Ngày 9/11, Ngoại trưởng Canada Anita Anand thông báo nước này áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga, trong đó có những cá nhân và tổ chức liên quan đến hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo.

Theo tuyên bố của Chính phủ Canada, gói trừng phạt được công bố bên lề cuộc họp các ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Paris (Pháp), bao gồm 38 tổ chức và 24 cá nhân.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống năng lượng của Ukraine, gây mất điện trên diện rộng và ảnh hưởng đến việc cung cấp nhiệt, nước khi mùa Đông đang đến gần.

Ngoại trưởng Anand cho biết Canada triển khai các biện pháp này nhằm hạn chế khả năng của Nga trong việc sử dụng tên lửa tấn công các thành phố của Ukraine.

Bà nhấn mạnh Ottawa tiếp tục ủng hộ Kiev và sẽ duy trì các biện pháp gây sức ép đối với Moskva cho đến khi Nga chấm dứt chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Ngoài lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, gói trừng phạt mới còn nhắm tới các hoạt động trên không gian mạng của Nga và những tổ chức bị Canada cho là có vai trò cung cấp nguồn tài chính cho chiến dịch quân sự tại Ukraine, trong đó có các sàn giao dịch tiền mã hóa.

Thời gian qua, Ukraine liên tục kêu gọi các đối tác quốc tế gia tăng sức ép kinh tế đối với Nga, với mục tiêu thúc đẩy Moskva tham gia các cuộc đàm phán hòa bình, đồng thời tăng cường hỗ trợ tài chính cho Kiev.

Trước đó, ngày 30/10, Ottawa thông báo sẽ đóng góp 500 triệu euro (559 triệu USD) cho Liên minh châu Âu (EU) nhằm hỗ trợ Ukraine khắc phục khoản thiếu hụt ngân sách dự kiến lên tới 70 tỷ euro (78 tỷ USD) trong năm tới.

Về phía Nga, Moskva nhiều lần chỉ trích các biện pháp trừng phạt đơn phương của phương Tây, trong đó có Canada, cho rằng những biện pháp này đi ngược các nguyên tắc thương mại quốc tế, làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ quốc tế và không đạt được mục tiêu gây sức ép như các nước áp đặt kỳ vọng.

Nga khẳng định nền kinh tế nước này đã từng bước thích ứng với các hạn chế thông qua việc phát triển sản xuất trong nước, điều chỉnh chuỗi cung ứng và mở rộng hợp tác với các đối tác ngoài phương Tây.

Moskva cũng nhiều lần tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả những động thái mà nước này coi là không thân thiện, đồng thời bác bỏ việc sử dụng các biện pháp trừng phạt như một công cụ gây sức ép chính trị.

Canada là một trong những quốc gia phương Tây áp dụng các biện pháp trừng phạt Nga kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát tháng 2/2022. Các biện pháp của Ottawa tập trung vào những lĩnh vực như tài chính, năng lượng, thương mại, công nghệ và công nghiệp quốc phòng, cùng các cá nhân, tổ chức bị cáo buộc có liên quan đến hoạt động quân sự của Nga.