Người 'từng trải' khuyên gì người lần đầu mua xe?

Khi nhắc đến việc mua một chiếc ôtô đầu tay, các yếu tố từ thiết kế, động cơ, trang bị hay cảm giác lái thường được nhắc đến như những lựa chọn được cân đo đong đếm. Với những người đang sở hữu ôtô, khi được hỏi về kinh nghiệm chọn mua xe, mỗi người lại đưa ra một câu chuyện khác nhau.

Xác định ngân sách mua xe

Anh Lê Hải là một người làm nội dung về ôtô xe máy đang sinh sống tại TP.HCM, sở hữu một chiếc Mitsubishi Pajero.

Năm nay, anh có nhu cầu tìm mua một mẫu SUV lái phố thay thế cho chiếc SUV cỡ lớn hiện tại. Dù là một người có nhiều năm tìm hiểu về thị trường ôtô cũng như đã có kiến thức về xe, anh Hải vẫn vướng phải nhiều trở ngại.

Sau nhiều ngày cân nhắc, anh lựa chọn chiếc MG ZS bản STD, chi phí sau lăn bánh khoảng 460 triệu đồng.

Theo anh Hải, một chiếc xe máy lớn, chấm to hay nhiều trang bị công nghệ có thể thỏa mãn sở thích. Tuy nhiên khi xuống tiền mua xe, cân nhắc mức chi phí bỏ ra so với trang bị thật sự cần thiết với nhu cầu bản thân là điều mà các "lính mới" cũng nên cân đo đong đếm.

Xác định ngân sách là bước quan trọng khi muốn mua xe. Ảnh: NVCC.

Ví dụ, sự chênh lệch về giá ở 2 mẫu xe MG ZS bản STD và Lux lên đến gần 75 triệu đồng. So với bản LUX (lăn bánh khoảng 524 triệu đồng), bản STD không được trang bị camera 360, cửa sổ trời toàn cảnh, mâm 17 inch phay 2 tone màu, đèn gầm hay ghế chỉnh điện...

Các trang bị thêm này không quá nhiều nếu so với mức chênh lệch giá. Vì vậy, anh Hải chọn bản STD để tiết kiệm hơn.

Anh đã tìm hiểu về tình trạng xe còn tồn kho ở đại lý trong nhiều ngày, tham khảo giá và lựa chọn nơi cho mình mức giá tốt nhất, dù phải đánh đổi phần quà tặng kèm, quy đổi sang tiền mặt để tiết kiệm thêm chi phí.

"Ngân sách của mình bao nhiêu thì mua xe bấy nhiêu", anh Hải nói thêm.

Đừng biến chiếc xe thành gánh nặng

Trước đó khi chia sẻ với phóng viên, anh Lê Công Trung Hiếu, KOL ngành xe và là chủ cơ sở kinh doanh ôtô từng khẳng định chi phí sẽ là một trong những vấn đề lớn với những người mua ôtô lần đầu, dù chọn mua xe cũ hay mới.

Ngoài giá xe, người mua ôtô lần đầu còn cần chuẩn bị các chi phí liên quan. Ảnh: NVCC.

Theo anh Hiếu, một chiếc xe phù hợp cần đáp ứng đúng mục đích sử dụng nhưng đồng thời không nên trở thành áp lực tài chính cho chủ sở hữu. Khi "nuôi" một chiếc ôtô, chủ xe cần chuẩn bị tâm lý trước hàng loạt khoảng chi phí, từ phí lăn bánh, phí bảo dưỡng, phụ tùng, nhiên liệu.

"Đừng biến chiếc xe đầu tay thành áp lực tài chính cho chủ sở hữu", anh Hiếu nói.

Đặc biệt khi mua xe, người mua còn cần chuẩn bị một khoản tiền cho chi phí lăn bánh, gồm phí đăng ký biển số, bảo hiểm trước bạ... Tổng chi phí có thể vượt trên mốc 10% trên tổng mức niêm yết xe.

Đỗ xe ở đâu?

Anh Tấn Quốc, kiến trúc sư trẻ tại TP.HCM, đang sở hữu một chiếc Honda CR-V bản G. Anh cho biết khi chọn xe, những điều mà người mua cần cân nhắc bên cạnh chi phí vận hành hay giá bán, còn là nơi đỗ xe, sạc xe hoặc đổ xăng trong tương lai.

Người lần đầu mua xe cần tìm hiểu trước nơi giữ, đỗ xe. Ảnh: NVCC.

Nếu chọn xe điện, người mua cần cân nhắc vị trí lắp đặt trụ sạc trong nhà nếu có không gian trống. Trong trường hợp nơi ở không đủ không gian xây trụ sạc, người mua cần tham khảo trước bản đồ vị trí trụ sạc công cộng hoặc trạm sạc tại đại lý.

Đối với người ở chung cư, việc tham khảo tình trạng đỗ xe dưới hầm, suất giữ ôtô và chi phí gửi xe hàng tháng là yếu tố bắt buộc. Hiện tại, nhiều dự án chung cư rơi vào tình trạng thiếu suất đỗ xe, buộc chủ xe phải gửi phương tiện ở các bãi đỗ ngoài trời.

Trong trường hợp của anh Quốc, gia đình đang sống trong một ngôi nhà đất tại TP.HCM, không đủ diện tích để xây dựng bãi đỗ xe tại gia. Vì vậy hàng tháng, anh cần chi thêm một khoản tiền để gửi xe ở bên ngoài, dao động khoảng 2 triệu đồng/tháng.