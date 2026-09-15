Brooks Nader mang tinh thần 'Baywatch' lên thảm đỏ Emmy 2026

Brooks Nader tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện trên thảm đỏ Emmy 2026 với diện mạo nóng bỏng, gợi nhớ hình ảnh kinh điển của Baywatch. Từ người mẫu, ngôi sao truyền hình thực tế đến vai diễn trong series mới, người đẹp đang từng bước mở rộng dấu ấn tại Hollywood.

Cụ thể, tối 15/9, Brooks Nader xuất hiện tại thảm đỏ Emmy 2026 trong chiếc váy sequin đỏ rực, ôm sát đường cong cơ thể và tạo điểm nhấn bằng đường cut-out ở phần ngực. Thiết kế táo bạo giúp người đẹp khoe trọn vóc dáng cùng thần thái quyến rũ vốn là đặc trưng của cô.

Brooks Nader tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện trên thảm đỏ Emmy 2026.

Brooks Nader tạo dáng trên thảm đỏ cùng em gái Sarah Jane Nader - người cũng chuẩn bị tham gia Dancing With The Stars. Trái ngược với chị gái, Sarah Jane lựa chọn một chiếc váy vàng ôm sát, được nhận xét gợi liên tưởng đến bức tượng Emmy danh giá.

Đáng chú ý, Brooks Nader sẽ đảm nhận vai trò trao giải tại lễ trao giải năm nay cùng các bạn diễn trong phiên bản Baywatch mới gồm Jessica Belkin, Noah Beck, Stephen Amell, Thaddeus LaGrone và Hassie Harrison.

Màu đỏ nóng bỏng của chiếc váy kết hợp cùng mái tóc vàng mang hơi hướng biển cả khiến Brooks Nader nhanh chóng được liên tưởng đến hình ảnh đặc trưng của Baywatch - series nổi tiếng với những bộ đồ bơi một mảnh màu đỏ và bối cảnh ven biển. Trước đó, Jessica Belkin cũng xuất hiện tại thảm đỏ với thiết kế corset đỏ nổi bật, tiếp tục tạo nên màn đồng điệu thú vị với dự án.

Brooks Nader sẽ đảm nhận vai trò trao giải tại lễ trao giải năm nay.

Dù phiên bản Baywatch mới được mong đợi nhưng phải đến tháng 1/2027 mới chính thức lên sóng, mùa hè năm nay đã đánh dấu nhiều bước tiến đáng chú ý của Brooks Nader. Cô liên tục xuất hiện tại các sự kiện lớn, từ Tuần lễ thời trang New York đến thảm đỏ buổi ra mắt Practical Magic 2. Bên cạnh đó, những khoảnh khắc đi du thuyền của người đẹp cũng thường xuyên lọt vào ống kính paparazzi.

Phong cách tại Emmy 2026 tiếp tục cho thấy Brooks Nader trung thành với hình ảnh gợi cảm và sẵn sàng thử nghiệm những thiết kế táo bạo. Trong cuộc phỏng vấn với Page Six Style tại sự kiện ra mắt ấn phẩm áo tắm Sports Illustrated năm nay, cô từng hài hước nói về việc thay đổi phong cách: "Trở nên thời trang hơn một chút là điều mới mẻ với tôi - bình thường tôi thường để lộ nhũ hoa".

"Tôi chỉ đang thử những điều mới. Diễn xuất cũng là điều mới mẻ đối với tôi", Brooks Nader nói thêm.

Phong cách tại Emmy 2026 tiếp tục cho thấy Brooks Nader trung thành với hình ảnh gợi cảm và sẵn sàng thử nghiệm những thiết kế táo bạo.

Với những bước tiến liên tiếp trong lĩnh vực diễn xuất, người đẹp hoàn toàn có cơ sở để hướng tới một cột mốc lớn hơn tại Emmy trong tương lai. Biết đâu tại lễ trao giải năm sau, Brooks Nader sẽ không còn xuất hiện với tư cách người trao giải mà bước lên thảm đỏ với tư cách một trong những ứng viên tranh tượng vàng.