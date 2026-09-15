Kwon Mina (AOA) tiếp tục phản bác cáo buộc lừa đảo

Kwon Mina - cựu thành viên AOA tiếp tục lên tiếng về những cáo buộc lừa đảo và đe dọa đang liên quan đến mình. Nữ diễn viên khẳng định bản thân đang lưu giữ toàn bộ nội dung trao đổi qua KakaoTalk làm bằng chứng, đồng thời tuyên bố sẽ có động thái pháp lý trước những thông tin mà cô cho là sai sự thật.

Cụ thể, Kwon Mina đăng tải một bài viết dài trên trang cá nhân để phản bác những cáo buộc gần đây. Cô cho biết phía đối phương từng đề cập đến việc sẽ sử dụng biện pháp pháp lý và công khai nội dung trò chuyện của hai bên.

Kwon Mina lên tiếng về những cáo buộc lừa đảo và đe dọa đang liên quan đến mình.

"Nếu bạn dùng pháp luật để đối phó với tôi thì tôi cũng phải làm như vậy", Kwon Mina viết, đồng thời khẳng định cô đang giữ toàn bộ nội dung tin nhắn giữa hai người.

Theo lời Kwon Mina, những tranh cãi bắt nguồn từ quá trình cô hướng dẫn một học viên học diễn xuất. Hai bên nhiều lần thay đổi lịch hẹn, dẫn đến việc cả hai cùng không xuất hiện trong một số buổi đã thống nhất. Nữ diễn viên cho rằng sau đó cô phải tự chịu khoản tiền thuê địa điểm đã thanh toán.

Kwon Mina cũng cho biết cô đã hoàn lại toàn bộ tiền cho đối phương sau khi cảm thấy mệt mỏi vì những bất đồng giữa hai bên. Tuy nhiên, sau đó cô nhận được thông tin cho rằng mình bị tố lừa đảo và thậm chí có ý định "phong sát" trong giới giải trí bằng cách phát tán nội dung KakaoTalk.

"Không có chuyện lừa đảo hay chuyện tôi phát tán KakaoTalk để khiến ai đó bị loại khỏi giới giải trí. Nếu có thì hãy đăng nội dung đó lên xem", Kwon Mina thẳng thắn đặt vấn đề.

Nữ diễn viên cho biết cô từng nghĩ hai bên không thể tiếp tục nói chuyện nên đã chủ động chặn liên lạc, đồng thời không nghĩ đối phương sẽ tiếp tục đưa những câu chuyện này ra bên ngoài. Kwon Mina tuyên bố: "Tôi sẽ nộp đơn kiện về việc lan truyền thông tin sai sự thật, đe dọa và phỉ báng danh dự".

Cuối bài viết, Kwon Mina bày tỏ sự mệt mỏi trước những ồn ào liên tiếp: "Mệt mỏi quá. Hãy để tôi được nghỉ ngơi một chút. Ngoài chuyện này, hiện tại tôi còn đang nghi ngờ một công ty trong lĩnh vực thời trang có hành vi lừa đảo nữa. Cuộc sống của tôi... ồn ào quá nhỉ. Xin lỗi mọi người".

Kwon Mina cũng cho biết cô đã hoàn lại toàn bộ tiền cho đối phương sau khi cảm thấy mệt mỏi vì những bất đồng giữa hai bên.

Trước đó, Kwon Mina cũng từng lên tiếng phủ nhận hoàn toàn những cáo buộc lừa đảo và đe dọa được lan truyền trên mạng xã hội. Theo lời nữ diễn viên, trong quá trình dạy học viên diễn xuất, mâu thuẫn phát sinh do nhiều lần thay đổi lịch trình. Sau khi hoàn trả toàn bộ tiền thuê địa điểm và học phí, cô cho rằng những lời cáo buộc và hành vi được cô xem là mang tính đe dọa vẫn tiếp diễn, dẫn đến việc cô quyết định chặn liên lạc.

Kwon Mina từng ra mắt cùng AOA vào năm 2012, trước khi rời nhóm vào năm 2019 và chuyển hướng sang diễn xuất. Đáng chú ý, hôm 4/9, cô cũng gây chú ý khi công khai cáo buộc chị gái ruột đã chiếm đoạt số tiền khoảng 700 - 800 triệu won của cô, mẹ và một người quen của mẹ. Những chia sẻ này khiến đời tư của nữ diễn viên tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.