Đầu Xuân Tươi Sáng: Tỉnh Bách Nhiên khéo léo thế này khi tặng áo cho Tôn Thiên

Dù phim Đầu Xuân Tươi Sáng đã kết thúc, khán giả vẫn không ngừng bàn tán về phim. Sức hút từ Đầu Xuân Tươi Sáng mạnh tới nỗi một cái nắm tay nhẹ nhàng của Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên trong buổi quảng bá phim cũng tạo nên tranh cãi.

Khán giả tranh cãi quanh cái nắm tay sau khi phim hết.

Có người cho rằng hai diễn viên chỉ đang tái hiện lại một chi tiết được yêu thích trong Đầu Xuân Tươi Sáng, khi Loan Niệm đi trước, hai tay đưa sau lưng để Thượng Chi Đào bám vào và đi theo bạn trai. Thế nhưng cũng có cư dân mạng không đồng tình với hành động này, bởi Đầu Xuân Tươi Sáng đã kết thúc nên hai diễn viên không cần phải diễn lại cảnh tình cảm để kéo nhiệt cho phim. Thêm vào đó, Tỉnh Bách Nhiên đã có bạn gái thì cũng nên hạn chế thân thiết với các bạn diễn nữ khi không cần thiết.

Đầu Xuân Tươi Sáng thành công một phần nhờ độ ăn ý của hai diễn viên.

Trước đó, Tôn Thiên cũng có ngỏ ý xin một món đồ mà Tỉnh Bách Nhiên mặc trong phim, sau khi anh gửi trang phục tới một số khán giả may mắn. Nam diễn viên đã vui vẻ gửi tặng một mẫu áo thun trắng sọc đen và Tôn Thiên cũng mặc để chụp ảnh khoe lên mạng. Netizen đã phát hiện ra chiếc áo Tỉnh Bách Nhiên mang tặng thuộc thương hiệu thời trang mà Lưu Văn làm người mẫu đại diện.

Từ đó mà khán giả tấm tắc khen Tỉnh Bách Nhiên quá sức tinh tế, giữa cả trăm món đồ lại chọn đúng món có liên quan đến bạn gái. Đây vừa là cách “đánh dấu chủ quyền” một cách khéo léo, đồng thời cũng tránh những tin đồn này khác giữa anh và Tôn Thiên.

Tỉnh Bách Nhiên tặng Tôn Thiên một áo thun mặc trong phim.

Và hiện giờ, nhiều fan của Đầu Xuân Tươi Sáng đã lên kế hoạch du lịch Cáp Nhĩ Tân vào mùa Đông. Trong phim, nhân vật Thượng Chi Đào là người vùng này, sau khi bỏ phố về quê đã khiến Loan Niệm đến Cáp Nhĩ Tân tìm cô. Và Loan Niệm trong phim có nhắc đến chuyện làm tượng băng khiến khán giả đang đề nghị ngành du lịch Cáp Nhĩ Tân sớm thực hiện tượng băng Loan Niệm để mọi người tới tham quan chụp ảnh.

Khán giả mong được thấy tượng băng Loan Niệm.