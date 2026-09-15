NSƯT Tuyết Thu lần đầu đóng chính điện ảnh ở tuổi 55, có chồng làm hậu phương

Lên hương của đạo diễn Khương Ngọc đang là phim điện ảnh gây sốt tại phòng vé Việt. Theo Box Office Vietnam, tính tới sáng 15/9, phim vượt doanh thu 37 tỷ đồng sau 3 ngày chiếu sớm. Sự lên ngôi của Lên hương chấm dứt chuỗi ngày dẫn đầu phòng vé của Nghỉ hè sợ nghỉ hưu kéo dài gần 1 tháng.

Tác phẩm có sự góp mặt của dàn nữ nghệ sĩ tên tuổi, trong đó có NSƯT Tuyết Thu - Phó Chủ tịch Hội sân khấu TP.HCM. Đây lại là vai chính đầu tiên của chị trong lĩnh vực điện ảnh.

NSƯT Tuyết Thu đảm nhận một vai trung tâm trong phim “Lên hương”.

Nói về lý do ít xuất hiện trong các dự án điện ảnh thời gian qua, NSƯT Tuyết Thu cho biết đó là quãng thời gian chị chờ đợi một vai diễn phù hợp: “Thị trường điện ảnh chỉ phát triển mạnh mẽ 2 năm gần đây chứ trước đó rất ít, trong khi diễn viên thì không ít. Tôi hiểu và cũng không vội nên chờ thôi. Tôi chờ một vai diễn thuộc về mình”.

NSƯT Tuyết Thu cho biết chị đồng ý tham gia Lên hương một phần vì đạo diễn Khương Ngọc. Theo chị, phim của Khương Ngọc có cách kể chuyện và màu sắc riêng.

Kịch bản cũng là yếu tố tiếp theo thuyết phục nữ nghệ sĩ. Trong phim, Tuyết Thu đảm nhận vai bà Lan - người mẹ gần gũi, luôn đồng hành với con trai. Chị nhận thấy nhiều điểm tương đồng giữa nhân vật và chính mình ngoài đời.

Trước khi đóng Lên hương, NSƯT Tuyết Thu từng tham gia các bộ phim Lật mặt 8: Vòng tay nắng,Nụ hôn bạc tỷ, Chị trợ lý của anh, Blouse trắng, Hoa nắng, Sông dài, Mẹ ghẻ, Canh bạc tình yêu..., đa số là vai phụ.

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, NSƯT Tuyết Thu cho biết chị luôn quan niệm cơ hội đến thì sẵn sàng đón nhận. Đó là lý do từ trước đến nay chị vẫn chọn cách làm nghề lặng lẽ.

“Nhiều người từng hỏi sao không thấy tôi xuất hiện nhiều, không thấy ‘lên sóng’ như các nghệ sĩ khác. Nhưng tôi nghĩ, chỉ cần mình tập trung hết sức cho công việc, làm nghề một cách nghiêm túc và có trách nhiệm thì đến một lúc nào đó, khán giả sẽ tự nhìn thấy kết quả. Tôi luôn cố gắng để vai diễn của mình thật tốt, thật chỉn chu”, nghệ sĩ tâm sự.

Nữ nghệ sĩ được yêu mến bởi tính cách hiền lành, đời tư sạch.

Nữ nghệ sĩ kết hôn vào năm 2000 với ông xã hơn cô 10 tuổi, từng làm cán bộ nhà nước. Họ có với nhau 2 người con “đủ nếp, đủ tẻ”.

Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, nghệ sĩ sinh năm 1971 nói chị hạnh phúc vì ông xã luôn là hậu phương vững chắc, chu toàn mọi việc trong gia đình để vợ có thể thảnh thơi cống hiến cho nghệ thuật. Ông xã lo chuyện tài chính nên chị được sống với nghề mà không bị áp lực “cơm áo gạo tiền”.

Nhiều năm qua, anh không quản ngại nắng mưa tháp tùng, thậm chí thức trắng đêm ngoài xe chờ vợ quay phim. Khi đi quay xa, ông xã cũng là người ở nhà chăm sóc, đưa đón con đi học. Sau này khi học lái xe, Tuyết Thu quyết định tự lái đi làm.

Tổ ấm viên mãn của NSƯT Tuyết Thu.

Cả hai con của họ đều đã trưởng thành, tài giỏi. Con trai lớn vừa tốt nghiệp cử nhân tại Đại học Monash (Úc). Cô con gái có nhan sắc nổi bật cùng năng khiếu nghệ thuật giống mẹ. Tuyết Thu cho biết chị không áp đặt song vẫn ủng hộ hết mình nếu con muốn theo mẹ bước vào showbiz.